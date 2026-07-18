Литовская прокуратура расследует масштабное коррупционное дело, связанное с обязательной военной службой. По версии следствия, за последние пять лет более 200 молодых людей смогли избежать призыва, заплатив посредникам и сотруднику военного комиссариата.

В Литве разгорается крупный коррупционный скандал, связанный с системой обязательной военной службы. По данным прокуратуры, один из военнослужащих мог за деньги помогать призывникам уклоняться от службы в армии. Об этом сообщает TV3.

Следствие считает, что подозреваемый служил в Шяуляйском региональном военном комиссариате и занимался администрированием данных призывников. Именно это, по версии правоохранительных органов, позволяло ему влиять на процесс вызова граждан на обязательную начальную военную службу.

Как сообщил прокурор отдела по расследованию коррупционных преступлений Артур Карпалов, военнослужащий подозревается в получении взяток в обмен на содействие в уклонении от призыва.

По данным следствия, он действовал не один.

Прокуратура считает, что в схеме участвовали как минимум шесть сообщников, среди которых были еще один военнослужащий и несколько гражданских лиц. Они искали потенциальных клиентов через социальные сети и мессенджеры, предлагая помощь тем, кто не хотел проходить обязательную службу.

По предварительным данным, за пять лет таким способом могли избежать призыва более 200 человек.

Стоимость незаконной «услуги» варьировалась от 50 до 600 евро.

По словам следователей, часть денег получал военнослужащий, оформлявший документы, а остальная сумма распределялась между посредниками. Если в сделке участвовало несколько посредников, общая стоимость возрастала.

В рамках расследования правоохранительные органы уже провели масштабные следственные действия.

По словам руководителя отдела досудебного расследования Шяуляйского округа Альгиса Хорманскиса, проведено 14 обысков, во время которых изъяты мобильные телефоны, компьютеры, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия.

Прокуратура подчеркивает, что уголовная ответственность может грозить не только предполагаемым организаторам схемы и посредникам, но и самим призывникам, если будет доказано, что они давали взятки.

При этом власти напоминают, что законодательство предусматривает возможность смягчения ответственности для тех, кто добровольно сообщит о подобных фактах до того, как будет официально признан подозреваемым.

Главный фигурант дела прослужил в литовской армии восемь лет. Сейчас он отстранен от исполнения обязанностей.

Если суд признает его виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.