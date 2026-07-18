Число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле почти месяц назад, продолжает расти. По последним официальным данным, жертвами стихии стали уже 5069 человек, а десятки тысяч людей по-прежнему нуждаются в помощи.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что число погибших достигло 5069 человек. Обновленные данные он опубликовал в своем Telegram-канале.

Количество пострадавших остается прежним — 16 740 человек. Большинство раненых уже завершили лечение и выписаны из больниц.

Несмотря на то что с момента катастрофы прошло несколько недель, гуманитарная ситуация остается сложной. Около 20 тысяч человек, потерявших жилье, продолжают жить во временных лагерях.

Во многих из них сохраняются проблемы с доступом к чистой воде и санитарным условиям, что осложняет жизнь пострадавших и повышает риск распространения инфекций.

Рост числа жертв спустя продолжительное время после землетрясения — обычная ситуация при масштабных катастрофах, поскольку спасательные службы продолжают разбирать завалы и уточнять данные о пропавших без вести.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня в штате Ла-Гуайра неподалеку от прибрежного города Морон. После основных толчков регион пережил сотни афтершоков, что осложнило проведение спасательных работ и ликвидацию последствий.

Власти продолжают уточнять данные о погибших и пострадавших, одновременно оказывая помощь людям, оставшимся без жилья. По мере завершения поисково-спасательных работ официальная статистика может измениться.