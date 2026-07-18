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Демонтаж советского памятника в Эстонии вызвал протест России: что известно 6 836

В мире
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: памятник в Йыгевесте

Marju Raabe / Sõjamuuseum.

ФОТО: пресс-фото

МИД России заявил протест временному поверенному в делах Эстонии в Москве после демонтажа советского памятника в Йыгевесте. Власти Эстонии сообщили, что останки из братской могилы проходят идентификацию и будут перезахоронены.

Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Эстонии в Москве Мареку Юхтеги в связи с демонтажем памятника советским воинам в Йыгевесте (уезд Валгамаа). Об этом сообщает ERR.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает демонтаж частью уничтожения советского мемориального наследия. Она также утверждает, что российская сторона не располагает информацией о дальнейшей судьбе останков, находившихся в братской могиле, поскольку сведения об их эксгумации и перезахоронении, по ее словам, не публиковались.

В Эстонии эти утверждения отвергают. По информации Эстонского военного музея, памятник был демонтирован несколько недель назад, а специалисты в настоящее время проводят сортировку останков перед их последующим перезахоронением.

По данным музея, в братской могиле в волости Хельме захоронены 795 военнослужащих Советской армии, погибших во время Второй мировой войны. Личности 726 из них установлены.

Демонтаж мемориала стал частью государственной программы, начатой в 2022 году. В ее рамках в Эстонии переносят советские памятники, установленные в период советской власти, а обнаруженные при работах останки перезахоранивают на кладбищах.

Этот процесс уже несколько лет остается одной из наиболее чувствительных тем в отношениях между Эстонией и Россией. Подобные решения Таллина регулярно вызывают резкую реакцию Москвы.

В своем заявлении Мария Захарова также использовала оценки исторических событий, соответствующие официальной позиции российских властей. Эти высказывания отражают позицию российской стороны.

Судя по информации Эстонского военного музея, работы по подготовке останков к перезахоронению продолжаются.

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#история #Эстония #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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