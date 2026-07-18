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Эту эпидемию пока не могут остановить 0 514

В мире
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медики в реанимации

Медики в реанимации

Эпидемиологов сократили и "взрывная диарея" продолжает стремительно распространяться.

Эпидемию «взрывной диареи» в США некому остановить из-за массовых увольнений

Масштабная вспышка циклоспороза стала возможной из-за сокращения персонала в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), отмечает издание Gizmodo. Урезанный кадровый состав при сниженном финансировании не способен эффективно отслеживать пути распространения инфекции и найти ее источник, чтобы купировать, - сообщает RTVI US.

Бывший руководитель группы по эпидемиологическому надзору за паразитарными заболеваниями Джоэл Барратт сообщил, что созданное Илоном Маском подразделение DOGE в прошлом году сократило штат лаборатории CDC, отвечающей за отслеживание вспышек, с 11 до трех человек.

«Это как игра в "ударь крота", только кроты — это задачи, которые нужно выполнить, а молоток — это измученный и недоукомплектованный персонал CDC», — рассказал анонимный сотрудник агентства.

Тем временем в США уже подтверждено более 1 600 случаев циклоспороза, вызывающего «взрывную диарею», еще у 5 100 пациентов его подозревают по наличию симптомов. На данный момент вспышку связывают с зараженным салатом айсберг из заведений Taco Bell в Индиане, Кентукки, Мичигане, Огайо и Западной Вирджинии.

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#здравоохранение #эпидемия #Илон Маск #увольнения
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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