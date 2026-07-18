Глава парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подал в отставку после общественного резонанса, вызванного тем, что он и его супруг воспользовались услугами суррогатной матери в США. Скандал оказался особенно громким, поскольку политик долгие годы выступал против легализации суррогатного материнства в Германии.

Глава консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан в субботу объявил об уходе в отставку. Решение последовало после нескольких дней острой критики, вызванной сообщением о том, что он и его супруг стали родителями благодаря суррогатной матери в США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, также представляющий Христианско-демократический союз, поддержал решение политика. По его словам, отставка была «правильной и неизбежной», поскольку доверие остается главным капиталом любого политика.

Причиной скандала стало не само рождение ребенка, а противоречие между личным поступком Шпана и его многолетней публичной позицией.

Суррогатное материнство в Германии запрещено законом. Более того, Йенс Шпан, занимая пост министра здравоохранения, неоднократно выступал против его легализации. Такой же позиции придерживается и Христианско-демократический союз.

Дополнительные вопросы вызвал тот факт, что в феврале 2026 года съезд ХДС вновь подтвердил неприятие суррогатного материнства. Шпан принимал участие в принятии этой резолюции, хотя, как выяснилось позднее, в это время суррогатная мать уже вынашивала ребенка для него и его супруга Даниэля Функе.

Высказывания самого политика прошлых лет также вновь оказались в центре внимания. Еще в 2015 году в интервью журналу GQ Шпан признавался, что как гей и христианин ему трудно принять саму идею суррогатного материнства, а стать отцом таким способом, по его словам, было бы крайне непростым решением.

Позднее, в 2020 году, когда Свободная демократическая партия предложила начать обсуждение возможной легализации суррогатного материнства, Шпан, занимавший тогда пост министра здравоохранения, также публично выступил против этой инициативы.

По информации агентства DPA, ссылающегося на источники, ухода Шпана добивался и сам канцлер Фридрих Мерц.

При этом юридических последствий для политика не ожидается. Хотя суррогатное материнство запрещено в Германии, в США такая практика законна, а немецкое законодательство не запрещает воспитывать ребенка, рожденного за границей с помощью суррогатной матери.

Таким образом, причиной отставки стали не нарушения закона, а обвинения в непоследовательности и несоответствии между публично отстаиваемыми принципами и личным выбором политика.