Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге ушел в отставку после скандала с суррогатным материнством 0 173

В мире
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Йенс Шпан
ФОТО: пресс-фото

Глава парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подал в отставку после общественного резонанса, вызванного тем, что он и его супруг воспользовались услугами суррогатной матери в США. Скандал оказался особенно громким, поскольку политик долгие годы выступал против легализации суррогатного материнства в Германии.

Глава консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан в субботу объявил об уходе в отставку. Решение последовало после нескольких дней острой критики, вызванной сообщением о том, что он и его супруг стали родителями благодаря суррогатной матери в США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, также представляющий Христианско-демократический союз, поддержал решение политика. По его словам, отставка была «правильной и неизбежной», поскольку доверие остается главным капиталом любого политика.

Причиной скандала стало не само рождение ребенка, а противоречие между личным поступком Шпана и его многолетней публичной позицией.

Суррогатное материнство в Германии запрещено законом. Более того, Йенс Шпан, занимая пост министра здравоохранения, неоднократно выступал против его легализации. Такой же позиции придерживается и Христианско-демократический союз.

Дополнительные вопросы вызвал тот факт, что в феврале 2026 года съезд ХДС вновь подтвердил неприятие суррогатного материнства. Шпан принимал участие в принятии этой резолюции, хотя, как выяснилось позднее, в это время суррогатная мать уже вынашивала ребенка для него и его супруга Даниэля Функе.

Высказывания самого политика прошлых лет также вновь оказались в центре внимания. Еще в 2015 году в интервью журналу GQ Шпан признавался, что как гей и христианин ему трудно принять саму идею суррогатного материнства, а стать отцом таким способом, по его словам, было бы крайне непростым решением.

Позднее, в 2020 году, когда Свободная демократическая партия предложила начать обсуждение возможной легализации суррогатного материнства, Шпан, занимавший тогда пост министра здравоохранения, также публично выступил против этой инициативы.

По информации агентства DPA, ссылающегося на источники, ухода Шпана добивался и сам канцлер Фридрих Мерц.

При этом юридических последствий для политика не ожидается. Хотя суррогатное материнство запрещено в Германии, в США такая практика законна, а немецкое законодательство не запрещает воспитывать ребенка, рожденного за границей с помощью суррогатной матери.

Таким образом, причиной отставки стали не нарушения закона, а обвинения в непоследовательности и несоответствии между публично отстаиваемыми принципами и личным выбором политика.

×
Читайте нас также:
#Фридрих Мерц #отставка #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: памятник в Йыгевесте
Изображение к статье: Александр Добриндт
Изображение к статье: Александр Сырский
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Литовский солдат
В мире
Изображение к статье: Уличное кафе
Наша Латвия
Изображение к статье: Валдис Керис
Политика
Изображение к статье: Алкогольный магазин
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Зарядка электромобиля
Наша Латвия
1
Изображение к статье: слет мотоциклистов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Литовский солдат
В мире
Изображение к статье: Уличное кафе
Наша Латвия
Изображение к статье: Валдис Керис
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео