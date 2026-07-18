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Масштабная атака украинских беспилотников по РФ: пожары на складах Wildberries, погибшие и пострадавшие 10 1711

В мире
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

В ночь на субботу несколько российских регионов подверглись атаке украинских беспилотников. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской и Московской областях, где возникли крупные пожары, есть погибшие и десятки пострадавших.

По данным российских властей, в Котовске Тамбовской области после атаки возник пожар на складе интернет-магазина Wildberries. Губернатор Евгений Первышов сообщил о гибели как минимум семи человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 23 были госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро — в тяжелом.

Независимое издание Astra подтвердило факт пожара, опубликовав спутниковые снимки и многочисленные видеозаписи, снятые очевидцами. Аналогичные кадры появились и в украинском Telegram-канале Exilenova+.

Еще один пожар произошел на складе Wildberries в Электростали Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, там пострадали 24 человека, часть из них находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, Воробьев сообщил о возгорании на нефтебазе в Ногинске, расположенной примерно в десяти километрах от Электростали. В результате этого удара пострадали два человека.

По информации Astra, дым от горящих объектов в Московской области был виден на расстоянии около 50 километров.

Сообщения о работе систем противовоздушной обороны поступали и из других регионов. Во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома, после чего жителей эвакуировали. В Ленинградской области, по словам губернатора Александра Дрозденко, были сбиты шесть беспилотников. Telegram-канал Exilenova+ также сообщал о взрывах в Твери, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московскую область атаковали более 370 беспилотников. Независимого подтверждения этой оценки нет.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по логистическим центрам Wildberries, заявил, что они стали ответом на российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины. По его словам, на складах хранились комплектующие для производства беспилотников и навигационного оборудования.

Тем временем Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил об атаках на Севастополь, Керчь, Феодосию и Гвардейское в оккупированном Россией Крыму.

Министерство обороны России заявило, что за ночь над территорией России и Крыма были сбиты 379 украинских беспилотников. При этом российская сторона традиционно не сообщает, сколько аппаратов достигли намеченных целей.

Боевые действия с применением дальнобойных беспилотников в последние месяцы становятся все более интенсивными. Обе стороны регулярно сообщают об ударах по объектам военной, энергетической и логистической инфраструктуры, однако независимо проверить многие заявления в условиях войны зачастую невозможно.

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#президент #Украина #война #технологии #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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