Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что страна перешла к оценке «высокого уровня угрозы». По его словам, разведданные свидетельствуют о реальном риске новых нападений и требуют повышенной готовности сил безопасности.

Германия сталкивается с возросшей угрозой возможных нападений. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил министр внутренних дел Александр Добриндт, сообщает агентство DPA.

По его словам, власти изменили прежнюю оценку ситуации, поскольку объем информации, поступающей от разведывательных служб, значительно вырос. Теперь, как отметил министр, Германия находится в условиях «высокого уровня угрозы».

«Это означает, что в Германии необходимо быть готовыми к риску нападения в любой момент», — заявил Добриндт. Он добавил, что подготовка атак против страны, по имеющимся данным, «совершенно очевидна».

Для жителей Германии это не означает введения чрезвычайного положения или новых ограничений. Однако подобная оценка влияет на работу спецслужб и полиции, усиливая меры безопасности и внимание к потенциальным угрозам.

Еще месяц назад на встрече министров внутренних дел федеральных земель Добриндт предупреждал, что намерен повысить официальный уровень оценки угрозы.

По его словам, такое решение основано сразу на нескольких факторах. Речь идет об увеличении объема разведывательной информации, поступающей как от немецких спецслужб, так и от зарубежных партнеров, росте числа судебных приговоров по делам о преступлениях против государства, а также об усилении деятельности агентурных сетей, которые, по данным властей, готовят шпионские и диверсионные операции как в Германии, так и за ее пределами.

Таким образом, немецкие власти считают текущую ситуацию более опасной, чем ранее, и намерены строить работу сил безопасности, исходя из повышенного уровня риска.