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Пожар на военном аэродроме в Крыму и удар по судну в Одесской области: что произошло за ночь 0 317

В мире
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на промышленном побережье
ФОТО: twitter

Минувшей ночью боевые действия затронули сразу несколько районов Украины и Крыма. После атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на военном аэродроме Гвардейское, а вечером российская ракета повредила гражданское судно в порту Одесской области.

После атаки украинских дронов в ночь на субботу в Крыму произошел пожар на военном аэродроме Гвардейское. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, в районе аэродрома прогремело более двадцати взрывов. Сообщения о взрывах также поступали из разных районов Севастополя, а также из Феодосии и Керчи.

Официальной информации о возможных повреждениях аэродрома или последствиях атаки пока нет. Украинская сторона также не комментировала произошедшее.

Аэродром Гвардейское находится примерно в 13 километрах от Симферополя и уже не впервые становится целью атак украинских беспилотников.

Военные объекты в Крыму регулярно фигурируют в сообщениях о дальних ударах, поскольку полуостров используется Россией как одна из ключевых баз для обеспечения операций в регионе.

Тем временем вечером в пятницу российская ракета попала по территории порта в Одесской области. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, в результате удара было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.

После попадания на борту возник пожар. Экипаж, состоявший из 17 человек, был эвакуирован.

Медицинская помощь понадобилась четырем членам экипажа. По данным украинских властей, их травмы не потребовали госпитализации.

Боевые действия продолжают затрагивать не только военную инфраструктуру, но и объекты гражданского назначения, включая морские перевозки. Официальные данные о последствиях обеих атак могут уточняться по мере поступления новой информации.

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#пожар #Украина #Крым #ракета #судно #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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