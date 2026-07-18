Военная операция США против Ирана продолжается уже неделю. В ночь на субботу американские силы вновь нанесли удары по военным объектам, а в соседних странах Персидского залива из-за угрозы беспилотников были приведены в готовность системы ПВО.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), минувшей ночью американские военные атаковали несколько целей на территории Ирана. Среди них — радиолокационные станции, объекты военной логистики, подземные склады вооружений и объекты военно-морских сил.

Это уже седьмая ночь подряд, когда США наносят удары по иранской военной инфраструктуре. Вашингтон заявляет, что цель операции — снизить военный потенциал Ирана.

Боевые действия продолжают влиять не только на Иран. Ночью системы противовоздушной обороны Кувейта были задействованы после появления иранских беспилотников, а в Бахрейне объявили воздушную тревогу.

Именно в Кувейте и Бахрейне расположены американские военные базы, поэтому любые атаки в регионе повышают риск дальнейшего расширения конфликта.

Одновременно CENTCOM опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана о том, что два нефтяных танкера якобы подорвались на минах и взорвались при прохождении Ормузского пролива.

В американском командовании назвали это сообщение недостоверным, заявив, что информация не соответствует действительности.

На фоне продолжающихся ударов напряженность в регионе сохраняется высокой, а ситуация вокруг Персидского залива остается одной из главных точек международного внимания.