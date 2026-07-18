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СМИ узнали о возможной отставке Сырского: Зеленский ищет кандидатов на пост главкома ВСУ 0 206

В мире
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Сырский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По данным Financial Times, окончательное решение будет зависеть от того, удастся ли найти преемника, способного обеспечить стабильную передачу командования.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в украинской администрации.

По словам собеседника издания, в ближайшие выходные Зеленский проводит совещание с командующими украинской армии. Во время встречи планируется обсудить ситуацию на фронте, а также провести консультации с потенциальными кандидатами на должность главнокомандующего.

Как утверждает источник, глава государства готов принять решение о смене руководства армии только в том случае, если будет найден командир, способный обеспечить плавную передачу полномочий без риска для управления войсками на линии фронта.

Вопрос смены главнокомандующего, по данным Financial Times, оказался в центре внимания после массовых протестов, вспыхнувших в украинских городах вслед за отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны.

Смена главнокомандующего во время продолжающихся боевых действий считается одним из наиболее чувствительных кадровых решений, поскольку затрагивает систему управления вооруженными силами и координацию операций.

Издание также приводит слова высокопоставленного представителя Министерства обороны Украины, который на условиях анонимности заявил, что у Александра Сырского отсутствует убедительная стратегия достижения победы.

По его словам, нынешний подход сводится к максимально длительному удержанию обороны и дальнейшей мобилизации личного состава.

Официальных заявлений о возможной отставке Сырского украинские власти пока не делали. На данный момент информация основана на данных источников Financial Times, а окончательное решение, если оно будет принято, пока не объявлено.

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#Украина #министерство обороны #протесты #отставка #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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