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Трамп рассматривает новые удары по Ирану: США направляют в Израиль дополнительные самолеты-заправщики 0 54

В мире
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: самолет армии США
ФОТО: пресс-фото

США намерены перебросить в Израиль несколько десятков дополнительных самолетов-заправщиков. По данным Axios, это связано с возможным расширением военной операции против Ирана, которую рассматривает администрация Дональда Трампа.

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах направить в страну дополнительные самолеты-заправщики. Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщает Axios.

По информации источников издания, решение связано с подготовкой к возможной эскалации конфликта с Ираном. В настоящее время в международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле Тель-Авива находятся около 30 самолетов-заправщиков, еще примерно столько же размещены на авиабазе в аэропорту Рамон на юге Израиля.

Израильские чиновники утверждают, что США планируют увеличить число таких самолетов до уровня, который был в начале войны с Ираном.

Самолеты-заправщики позволяют значительно увеличить дальность полета боевой авиации и продолжительность выполнения боевых задач. Поэтому их переброска обычно рассматривается как важный элемент подготовки к возможным масштабным воздушным операциям.

По данным Axios, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов дальнейших действий против Ирана. Среди них — нанесение более широких ударов по объектам инфраструктуры, включая электростанции и ядерные объекты.

При этом окончательное решение, как отмечают источники издания, пока не принято. По их словам, приказ о расширении военной операции может быть отдан уже в ближайшие дни, однако ситуация остается динамичной.

Таким образом, переброска дополнительной авиационной техники может свидетельствовать о подготовке к различным сценариям развития конфликта, хотя официально Вашингтон о начале новых военных действий пока не объявлял.

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#Иран #США #Израиль #авиация #Дональд Трамп #геополитика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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