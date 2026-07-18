Двое американских военнослужащих погибли, а один пропал без вести во время иранской атаки по базе США в Иордании.

Удар был нанесен баллистическими ракетами и беспилотниками, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.

Четверо военных США получили ранения и были эвакуированы в госпитали в Иордании, после оказания помощи их выписали.

Остальные военнослужащие с легкими травмами вернулись к выполнению своих обязанностей.