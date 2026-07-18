Двое американских военнослужащих погибли, а один пропал без вести во время иранской атаки по базе США в Иордании.
Удар был нанесен баллистическими ракетами и беспилотниками, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.
Четверо военных США получили ранения и были эвакуированы в госпитали в Иордании, после оказания помощи их выписали.
Остальные военнослужащие с легкими травмами вернулись к выполнению своих обязанностей.
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