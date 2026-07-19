На деревенском празднике Blauliachd в Эглинге (земля Бавария) произошло нападение с ножом, преступник скрылся, ведутся поиски. Ранены восемь человек, в том числе - иностранцы. На празднике присутствовали 700 человек.

Восемь человек получили ранения в результате нападения с ножом на деревенском празднике Blauliachd в Эглинге (земля Бавария). Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили агентство dpa и онлайн-портал Münchner Merkur.

Сначала неизвестный напал с ножом на 24-летнего гражданина Австрии и его 16-летнего приятеля - один из ударов пришелся в артерию на правом предплечье. После этого были ранены и другие посетители.

Некоторым из пострадавших уже проведены операции. У них были переломы костей лица.

Нападавшему удалось скрыться

Несмотря на то, что сотрудники службы безопасности перекрыли входы и выходы, нападавшему удалось скрыться. Полиция устанавливает его личность и мотивы.

На вечеринке присутствовали около 700 человек. Они долго не могли покинуть территорию празднования из-за досмотра правоохранителей. Не исключено, что преступник покинул фестиваль до прибытия полиции.

"Это всегда был такой уютный праздник. Очень печально, что он так закончился", - отметил организатор вечеринки Зимон Расс.

На место были направлены около 60 полицейских, пять машин скорой помощи, два врача, а также спасательный вертолет и полицейский дрон. Пятнадцать сотрудников пожарной службы Эглинга помогали освещать территорию и регулировать движение.

После прибытия первых подразделений полиции атмосфера была накаленной и местами агрессивной. В ходе контролируемой эвакуации несколько человек были взяты под стражу. Полиция анализирует видеозаписи и просит свидетелей предоставить дополнительную информацию, сообщает "Немецкая волна".