В Германии перед судом предстанет 58-летний неонацист Стефан Вийкамп (на фото), который копирует внешность Адольфа Гитлера. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, прокуратура предъявила мужчине обвинение в разжигании ненависти. Поводом стало интервью, которое он дал у главного железнодорожного вокзала Мюнстера. Во время беседы Вийкамп публично комментировал личность Гитлера.

Как отмечает источник, Вийкамп давно известен в немецкой праворадикальной среде. Он принимал участие в неонацистских акциях и был связан с ныне распущенной ультраправой партией Die Rechte («Правые»).

Судебное заседание по делу назначено на 24 июля.