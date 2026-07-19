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Будут судить неонациста, копирующего внешний вид Гитлера 0 386

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стефан Вийкамп

В Германии перед судом предстанет 58-летний неонацист Стефан Вийкамп (на фото), который копирует внешность Адольфа Гитлера. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, прокуратура предъявила мужчине обвинение в разжигании ненависти. Поводом стало интервью, которое он дал у главного железнодорожного вокзала Мюнстера. Во время беседы Вийкамп публично комментировал личность Гитлера.

Как отмечает источник, Вийкамп давно известен в немецкой праворадикальной среде. Он принимал участие в неонацистских акциях и был связан с ныне распущенной ультраправой партией Die Rechte («Правые»).

Судебное заседание по делу назначено на 24 июля.

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#прокуратура #Германия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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