В результате атаки БПЛА на логистический центр Wildberries в Московской области, по уточенным данным, пострадал 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения», — написал Воробьев в Telegram. По его словам, в больницах находятся 40 пострадавших. Из них 9 человек в тяжелом состоянии, а 31 — в состоянии средней тяжести. Один человек погиб.

Большинство пострадавших (57 человек) в Электростали, сообщил Воробьев. Именно там находится крупнейший логистический хаб Wildberries, обрабатывавший более 7 млн товаров в сутки.

Ущерб для компании составит около 50 млрд рублей, рассказали «Ведомостям» источники на рынке недвижимости. Помимо логопарка в Электростали в результате атаки дронов сгорел крупный склад Wildberries в Тамбовской области. Общая стоимость двух хабов составляет около 20 млрд рублей (около 230 миллионов евро), а еще около 30 млрд (около 345 миллионов евро) — это уничтоженные складские запасы товаров и оборудование, оценивают источники «Ведомостей».

Восстановление поврежденной инфраструктуры, по их словам, займет от одного до двух лет. По словам источников The Bell, Wildberries могла потерять до 15% складских мощностей, передает The Moscow Times.