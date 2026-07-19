Американская сеть Target отозвала с рынка более 200 тысяч пар детских сандалий бренда Cat & Jack из-за их потенциальной опасности для жизни и здоровья детей.

Об этом сообщила Комиссия по безопасности потребительских товаров США.

Причиной послужил риск удушья. Комиссия получила 23 сообщения о том, что декоративные детали отрываются от обуви. Речь идёт о моделях с двумя ремнями из рафии (пальмового волокна), украшенных золотистыми пряжками. Маленькие предметы опасны для детей из-за риска попадания в нос и рот.

Ритейлер попросил покупателей немедленно забрать сандалии у детей и прекратить их использование. Вернуть товар можно в любой магазин сети. Данная модель стоила около 20 долларов, она была в продаже с января по май.

Target входит в десятку крупнейших торговых сетей США. Компания реализует разные группы товаров — от электроники и предметов интерьера до детских вещей.