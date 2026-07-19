По данным издания, все больше стран ЕС требуют исключений из новых ограничений или вовсе блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных компаний.

Как отмечает FT со ссылкой на дипломатов, при обсуждении последнего пакета санкций исключений добивались Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. По словам одного из собеседников издания, "за столом переговоров моральный императив действует все меньше и меньше... Столицы всех стран соглашаются с жесткой риторикой и говорят о солидарности, но потом все это тает".

Другой дипломат заявил, что "это серьезный кризис для всего подхода к санкциям. Если все будут требовать отступлений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций окажется просто пустой коробкой".

По словам источников FT, на настроения в ЕС влияют рост экономических издержек, ослабление решимости поддерживать Украину, а также ожидания возможного мирного соглашения. Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Джейкоб Кьеркегор считает, что Евросоюз уже "близок к пику санкций" против России, поскольку правительства все чаще ставят защиту своих ключевых экономических интересов выше введения новых ограничений.