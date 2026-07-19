Популярная певица Глюкоза в очередной раз поразила поклонников странным образом. Она появилась на публике в «инопланетном» наряде, дополненным странным ободом.

Как известно, на фестивалях и премиях звезды часто пытаются удивить публику нарядами. Однако Глюкоза, судя по всему, превзошла даже самых смелых коллег по цеху. И все потому, что захотела быть похожей на инопланетянина.

Так, артистка вышла к публике в коротких белых шортах и узком топе. Все это дополнялось длинными, мешковатыми сапогами аналогичного цвета. Однако главный элемент был на шее – вокруг нее красовался огромный обод, то ли от люстры, то ли от унитаза.

Остается только гадать, как на звезду отреагировали поклонники. В частности, оценили ли они очередной смелый эксперимент.