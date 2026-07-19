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Глюкоза не угадала с образом: «Инопланетная» певица вышла со странным ободом на шеефото 0 121

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глюкоза удивила поклонников.

Популярная певица Глюкоза в очередной раз поразила поклонников странным образом. Она появилась на публике в «инопланетном» наряде, дополненным странным ободом.

Как известно, на фестивалях и премиях звезды часто пытаются удивить публику нарядами. Однако Глюкоза, судя по всему, превзошла даже самых смелых коллег по цеху. И все потому, что захотела быть похожей на инопланетянина.

Так, артистка вышла к публике в коротких белых шортах и узком топе. Все это дополнялось длинными, мешковатыми сапогами аналогичного цвета. Однако главный элемент был на шее – вокруг нее красовался огромный обод, то ли от люстры, то ли от унитаза.

Остается только гадать, как на звезду отреагировали поклонники. В частности, оценили ли они очередной смелый эксперимент.

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#звезды #мода #шоу-бизнес #стиль #эксперимент #певица #инопланетяне
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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