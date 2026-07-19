Правительство Швеции приняло решение впервые внести европейского ежа в национальную Красную книгу из-за резкого сокращения численности этих животных. По данным экологов, за последние 15 лет популяция некогда привычных обитателей садов и лесов уменьшилась в стране почти вдвое.

Как спасают ежей в Швеции

Шведские власти серьезно обновили список животных, растений и грибов, которые нуждаются в государственной защите. В обновленный перечень вошли более 230 новых видов, среди которых ученые особо выделили европейского ежа. Специалисты подчеркивают, что главным фактором вымирания этих животных стало стремительное ухудшение условий их обитания. Ежи все чаще гибнут под колесами автомобилей на скоростных трассах, страдают от применения опасных химикатов в сельском хозяйстве и лишаются привычных мест для зимовки из-за плотной городской застройки.

Вместе с ежами под строгую охрану закона в Швеции попадут некоторые виды бабочек и диких ос, которые играют важную роль в опылении растений. Экологи надеются, что новые правила помогут остановить разрушение естественных пищевых цепочек и сохранят хрупкое биологическое разнообразие северных лесов.

В каких странах исчезают ежи

Швеция далеко не первая европейская страна, которая бьет тревогу из-за вымирания этих некогда обычных млекопитающих. В конце 2024 года статус обыкновенного ежа изменили в Международной Красной книге. Международный союз охраны природы официально внес его в категорию видов, близких к уязвимому положению. Экологи доказали, что за последние десять лет общая численность ежей на европейском континенте сократилась более чем на 30%.

В Великобритании обыкновенный еж уже давно числится в списке видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Чтобы спасти животных от гибели под колесами, британцы создают специальные коридоры в ограждениях частных садов. В Германии, Дании, Швейцарии и Австрии ежи также находятся под охраной закона, который запрещает забирать их из дикой природы или разрушать их гнезда во время спячки.

Остается порадоваться, что в Латвии ежики чувствуют себя вполне спокойно.