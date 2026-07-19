В финале ЧМ-2026 встречаются действующие чемпионы Европы и мира сборные Испании и Аргентины.

Эксперты и букмекеры отдают предпочтение европейцам: Испания считается фаворитом финала с коэффициентом на победу 2.30. Шансы Аргентины на Кубок мира оценены коэффициентом 3.65. Но не все так просто.

Президент Аргентины отказался лететь на финал из-за суеверия

Суперкомпьютер тоже на стороне Испании. Согласно расчетам Opta, шансы на итоговую победу сборной Испании составляют 56%. У Аргентины — 44%. С другой стороны Opta в полуфиналах дискредитировал себя: называл фаворитами Францию и Англию, а они отправились играть матч за 3-е место.

Но чтобы повысить шансы сборной Аргентины включился даже глава государства Хавьер Милей. В Аргентине со времен ЧМ-1990 укоренилось суеверие, что личное присутствие президента на стадионе притягивает поражение. Поэтому Милей отказался лететь в Нью-Йорк на игру и решил остаться в своей резиденции Оливос, где будет смотреть финал в счастливой куртке.

Забьет ли Аргентина сборной Испании?

Сборная Испании показала себя на ЧМ-2026 самой сбалансированной в обороне командой. Всего один гол пропустили испанцы за весь турнир. Так что главная интрига финала ЧМ-2026 – сумеет ли Лионель Месси и его друзья подправить эту статистику.

Аргументы в пользу Аргентины заключаются в атакующей статистике Месси: 8 голов + 4 голевые передачи в 7 играх турнира. У всей команды 19 забитых голов – национальный рекорд, державшийся с 1930 года, побит. Ну и пропускала Аргентина на этом ЧМ-2026 часто и много.

По оценке букмекеров, обе команды забьют в этом матче, но голов будет не много, значит, больше всего шансов, что в основное или дополнительное время команды сыграют 1:1.

Гол Месси в финале наиболее вероятен, как и голевая передача

Представляя финал чемпионат мира Испания – Аргентина часто говорят о противостоянии Ламина Ямаля и Лионеля Месси. Но на поле они наверняка будут встречаться не очень часто. А настоящая дуэль наверняка развернется между Месси и Родри.

Букмекеры при этом верят, что Лионель Месси забьет гол в финале чемпионата мира 2026. Коэффициент на гол Месси 2.50 и это самый вероятный гол в составе двух команд. На втором месте идет Оярсабаль – 2.7.

По вероятности асиста, кстати, Месси тоже впереди планеты всей. Ставки на то, что Лионель Месси сделает голевую передачу – 4.00.

ВАР может решить судьбу матча

Не исключено, что в финале ЧМ-2026 на первые роли выйдут судьи. А может быть даже и видеоарбитры.

Ставки на то, что судья назначит пенальти после просмотра ВАР принимают с коэффициентом 6.5. Ставки на то, что судья назначит пенальти после просмотра ВАР принимают с коэффициентом 6.5. Ставки на то, что судья удалит игрока после просмотра VAR принимают с коэффициентом 9.00

Главные факты о финальном матче чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина: