В финале ЧМ-2026 встречаются действующие чемпионы Европы и мира сборные Испании и Аргентины.
Эксперты и букмекеры отдают предпочтение европейцам: Испания считается фаворитом финала с коэффициентом на победу 2.30. Шансы Аргентины на Кубок мира оценены коэффициентом 3.65. Но не все так просто.
Президент Аргентины отказался лететь на финал из-за суеверия
Суперкомпьютер тоже на стороне Испании. Согласно расчетам Opta, шансы на итоговую победу сборной Испании составляют 56%. У Аргентины — 44%. С другой стороны Opta в полуфиналах дискредитировал себя: называл фаворитами Францию и Англию, а они отправились играть матч за 3-е место.
Но чтобы повысить шансы сборной Аргентины включился даже глава государства Хавьер Милей. В Аргентине со времен ЧМ-1990 укоренилось суеверие, что личное присутствие президента на стадионе притягивает поражение. Поэтому Милей отказался лететь в Нью-Йорк на игру и решил остаться в своей резиденции Оливос, где будет смотреть финал в счастливой куртке.
Забьет ли Аргентина сборной Испании?
Сборная Испании показала себя на ЧМ-2026 самой сбалансированной в обороне командой. Всего один гол пропустили испанцы за весь турнир. Так что главная интрига финала ЧМ-2026 – сумеет ли Лионель Месси и его друзья подправить эту статистику.
Аргументы в пользу Аргентины заключаются в атакующей статистике Месси: 8 голов + 4 голевые передачи в 7 играх турнира. У всей команды 19 забитых голов – национальный рекорд, державшийся с 1930 года, побит. Ну и пропускала Аргентина на этом ЧМ-2026 часто и много.
По оценке букмекеров, обе команды забьют в этом матче, но голов будет не много, значит, больше всего шансов, что в основное или дополнительное время команды сыграют 1:1.
Гол Месси в финале наиболее вероятен, как и голевая передача
Представляя финал чемпионат мира Испания – Аргентина часто говорят о противостоянии Ламина Ямаля и Лионеля Месси. Но на поле они наверняка будут встречаться не очень часто. А настоящая дуэль наверняка развернется между Месси и Родри.
Букмекеры при этом верят, что Лионель Месси забьет гол в финале чемпионата мира 2026. Коэффициент на гол Месси 2.50 и это самый вероятный гол в составе двух команд. На втором месте идет Оярсабаль – 2.7.
По вероятности асиста, кстати, Месси тоже впереди планеты всей. Ставки на то, что Лионель Месси сделает голевую передачу – 4.00.
ВАР может решить судьбу матча
Не исключено, что в финале ЧМ-2026 на первые роли выйдут судьи. А может быть даже и видеоарбитры.
Ставки на то, что судья назначит пенальти после просмотра ВАР принимают с коэффициентом 6.5. Ставки на то, что судья назначит пенальти после просмотра ВАР принимают с коэффициентом 6.5. Ставки на то, что судья удалит игрока после просмотра VAR принимают с коэффициентом 9.00
Главные факты о финальном матче чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина:
Впервые в истории в решающем матче чемпионата мира встречаются сборные, занимающие 1-е и 2-е места в рейтинге ФИФА.
Аргентина – трёхкратный чемпион мира (1978, 1986, 2022), Испания – однократный (2010).
В случае победы Аргентина станет первой сборной с 1962 года, выигравшей два чемпионата мира подряд (Бразилия делала это в 1958 и 1962).
Испания в случае победы станет первой сборной, выигравшей титул дважды в XXI веке.
В официальных матчах команды встречались 14 раз: по 6 побед у каждой, 2 ничьи. Единственный матч на ЧМ – группа 1966 года, где Аргентина победила 2:1.
Месси и Ямаль никогда не встречались на футбольном поле.
Аргентина забила 19 голов – лучший показатель на ЧМ-2026. Месси: 8 голов + 4 передачи, поучаствовал в 12 из 19 мячей команды.
Испания пропустила всего 1 гол на всём турнире – лучшая оборона.
Обе команды выиграли все 7 матчей на турнире, но пути кардинально различались: Испания не знала проблем, Аргентина трижды выигрывала в дополнительное время.
Стоимость состава сборной Испания: 1,47 млрд евро – почти на 80% дороже Аргентины.
Ламин Ямаль – самый дорогой игрок в мире: 292,2 млн евро.
Средний возраст Испании: 26,7 лет, Аргентины: 29,1 года – одна из самых возрастных команд на турнире.
Начало матча: сегодня, в 22:00 по латвийскому времени.
О том, как прошла игра за третье место на чемпионате мира, читайте [здесь](https://bb.lv/statja/sport/2026/07/19/v-matce-za-3-e-mesto-anglicane-i-francuzy-nakolotili-drug-drugu-10-golov)
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