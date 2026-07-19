Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Месси забьет в прощальном матче и уже известен счет: эксперты предсказали, как пройдет финал чемпионата мира по футболу 1 271

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лионель Месси

В финале ЧМ-2026 встречаются действующие чемпионы Европы и мира сборные Испании и Аргентины.

Эксперты и букмекеры отдают предпочтение европейцам: Испания считается фаворитом финала с коэффициентом на победу 2.30. Шансы Аргентины на Кубок мира оценены коэффициентом 3.65. Но не все так просто.

Президент Аргентины отказался лететь на финал из-за суеверия

Суперкомпьютер тоже на стороне Испании. Согласно расчетам Opta, шансы на итоговую победу сборной Испании составляют 56%. У Аргентины — 44%. С другой стороны Opta в полуфиналах дискредитировал себя: называл фаворитами Францию и Англию, а они отправились играть матч за 3-е место.

Но чтобы повысить шансы сборной Аргентины включился даже глава государства Хавьер Милей. В Аргентине со времен ЧМ-1990 укоренилось суеверие, что личное присутствие президента на стадионе притягивает поражение. Поэтому Милей отказался лететь в Нью-Йорк на игру и решил остаться в своей резиденции Оливос, где будет смотреть финал в счастливой куртке.

Забьет ли Аргентина сборной Испании?

Сборная Испании показала себя на ЧМ-2026 самой сбалансированной в обороне командой. Всего один гол пропустили испанцы за весь турнир. Так что главная интрига финала ЧМ-2026 – сумеет ли Лионель Месси и его друзья подправить эту статистику.

Аргументы в пользу Аргентины заключаются в атакующей статистике Месси: 8 голов + 4 голевые передачи в 7 играх турнира. У всей команды 19 забитых голов – национальный рекорд, державшийся с 1930 года, побит. Ну и пропускала Аргентина на этом ЧМ-2026 часто и много.

По оценке букмекеров, обе команды забьют в этом матче, но голов будет не много, значит, больше всего шансов, что в основное или дополнительное время команды сыграют 1:1.

Гол Месси в финале наиболее вероятен, как и голевая передача

Представляя финал чемпионат мира Испания – Аргентина часто говорят о противостоянии Ламина Ямаля и Лионеля Месси. Но на поле они наверняка будут встречаться не очень часто. А настоящая дуэль наверняка развернется между Месси и Родри.

Букмекеры при этом верят, что Лионель Месси забьет гол в финале чемпионата мира 2026. Коэффициент на гол Месси 2.50 и это самый вероятный гол в составе двух команд. На втором месте идет Оярсабаль – 2.7.

По вероятности асиста, кстати, Месси тоже впереди планеты всей. Ставки на то, что Лионель Месси сделает голевую передачу – 4.00.

ВАР может решить судьбу матча

Не исключено, что в финале ЧМ-2026 на первые роли выйдут судьи. А может быть даже и видеоарбитры.

Ставки на то, что судья назначит пенальти после просмотра ВАР принимают с коэффициентом 6.5. Ставки на то, что судья назначит пенальти после просмотра ВАР принимают с коэффициентом 6.5. Ставки на то, что судья удалит игрока после просмотра VAR принимают с коэффициентом 9.00

Главные факты о финальном матче чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина:

Впервые в истории в решающем матче чемпионата мира встречаются сборные, занимающие 1-е и 2-е места в рейтинге ФИФА.
Аргентина – трёхкратный чемпион мира (1978, 1986, 2022), Испания – однократный (2010). 
В случае победы Аргентина станет первой сборной с 1962 года, выигравшей два чемпионата мира подряд (Бразилия делала это в 1958 и 1962). 
Испания в случае победы станет первой сборной, выигравшей титул дважды в XXI веке. 
В официальных матчах команды встречались 14 раз: по 6 побед у каждой, 2 ничьи. Единственный матч на ЧМ – группа 1966 года, где Аргентина победила 2:1. 
Месси и Ямаль никогда не встречались на футбольном поле. 
Аргентина забила 19 голов – лучший показатель на ЧМ-2026. Месси: 8 голов + 4 передачи, поучаствовал в 12 из 19 мячей команды. 
Испания пропустила всего 1 гол на всём турнире – лучшая оборона. 
Обе команды выиграли все 7 матчей на турнире, но пути кардинально различались: Испания не знала проблем, Аргентина трижды выигрывала в дополнительное время. 
Стоимость состава сборной Испания: 1,47 млрд евро – почти на 80% дороже Аргентины. 
Ламин Ямаль – самый дорогой игрок в мире: 292,2 млн евро. 
Средний возраст Испании: 26,7 лет, Аргентины: 29,1 года – одна из самых возрастных команд на турнире. 

Начало матча: сегодня, в 22:00 по латвийскому времени.

О том, как прошла игра за третье место на чемпионате мира, читайте [здесь](https://bb.lv/statja/sport/2026/07/19/v-matce-za-3-e-mesto-anglicane-i-francuzy-nakolotili-drug-drugu-10-golov)
×
Читайте нас также:
#футбол #Испания #чемпионат мира #Аргентина #Месси
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: санкции
Изображение к статье: Из тюрьмы на войну
Изображение к статье: Сергей Шолохов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Уход за розами в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Спасенный верблюд
В мире
Изображение к статье: Стефан Вийкамп
В мире
Изображение к статье: Главком Сырский
В мире
Изображение к статье: мигранты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полноценное питание - залог здоровья
Наша Латвия
Изображение к статье: Уход за розами в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Спасенный верблюд
В мире
Изображение к статье: Стефан Вийкамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео