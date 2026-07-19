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На фоне скандала Зеленский обдумывает увольнение главкома ВСУ Сырского 0 202

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Главком Сырский

Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на фоне крупнейшего кризиса в военном руководстве за время своего президентства.

Об этом сообщил The Financial Times высокопоставленный чиновник украинской администрации. По его словам, в эти дни Зеленский встретится с военными, чтобы заслушать их оценки ситуации на поле боя и рассмотреть кандидатов на пост главкома.

Собеседник издания утверждает, что президент готов уволить Сырского, если найдет военачальника, способного обеспечить плавную передачу полномочий при сохранении устойчивой обороны вдоль 1200-километровой линии фронта.

Зеленский задумался о смене Сырского после возникновения массовых протестов из-за увольнения 35-летнего министра обороны Михаила Федорова, который пробыл в должности всего полгода, но показал высокую эффективность. Сам Федоров заявил, что его отставки потребовал именно Сырский, выдвинув президенту «ультиматум». Зеленский ранее признал, что отношения между министром и главкомом окончательно испортились и они перестали общаться напрямую, а он не смог «восстановить единство».

Федоров публично обвинил Сырского в блокировании реформ Минобороны и заявил, что Украине необходимо сменить высшее армейское руководство, включая начальника Генштаба, чтобы адаптироваться к изменившемуся характеру войны. Он подчеркнул, что будущее принадлежит беспилотникам и автоматизации, тогда как Сырский придерживается традиционной модели ведения боевых действий, основанной на использовании пехоты и артиллерии.

«Украинцам не нужен сверху человек с дубинкой, который будет их толкать на первую линию на 10-15 дней под дронами… Им нужно уважение. Им нужны нормальные контракты, сроки службы, возможность перевода и нормальные лидеры», — говорил Федоров.

Сырский, получивший прозвище «Мясник» из-за готовности нести большие потери ради достижения военных целей, занял пост главкома ВСУ в феврале 2024 года, сменив Валерия Залужного.

В конце прошлой недели ветераны и действующие военнослужащие присоединились к митингам из-за увольнения Федорова с требованиями отправить Сырского в отставку, что стало редким проявлением публичного недовольства со стороны представителей армии, отмечает FT. Позже протесты значительно расширились: тысячи людей собрались на площади Ивана Франко у офиса президента в Киеве, а также в крупных городах, включая Львов и Одессу, сообщает The Moscow Times.

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#Украина #увольнение #протесты #реформы #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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