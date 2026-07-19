Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Норвегия спустя 15 лет открыла мемориал жертвам самого страшного теракта 0 154

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Осло открывается национальный мемориал, посвященный жертвам терактов 22 июля 2011 года.

Фото: Niklas Hart / KORO

В Осло открывается национальный мемориал, посвященный жертвам терактов 22 июля 2011 года, когда в результате нападений погибли 77 человек. Его открытие приурочено к 15-й годовщине трагедии, ставшей крупнейшим террористическим актом в современной истории Норвегии.

Сегодня в столице Норвегии состоится официальное открытие Национального мемориала 22 июля, посвященного памяти жертв терактов, совершенных в 2011 году правым экстремистом Андерсом Брейвиком, передает NOS.

Ровно пятнадцать лет назад террорист устроил взрыв у правительственного квартала в Осло, где погибли восемь человек. Затем он отправился на остров Утёйя, где открыл огонь по участникам молодежного лагеря Рабочей партии. Жертвами нападения стали еще 69 человек, большинство из которых были подростками.

Мемориал расположен в обновленном правительственном квартале Осло, рядом с местом взрыва. Сам комплекс, серьезно пострадавший в результате теракта, вновь начал использоваться правительством только в апреле этого года.

Долгий путь к мемориалу

Создание национального памятника заняло почти полтора десятилетия. Несколько архитектурных конкурсов были отменены, проект сопровождался судебными разбирательствами и общественными спорами.

«Это была слишком болезненная тема, поэтому процесс затянулся», — рассказал норвежский художник Матиас Фальдбаккен, автор проекта Upholding.

Символ памяти и единства

Мемориал соединяет два места трагедии — Осло и остров Утёйя. Стальная конструкция символизирует столицу, а встроенная в нее мозаика напоминает об острове, где произошел массовый расстрел.

На металлических элементах выгравированы имена всех 77 погибших.

Мозаика состоит примерно из 300 тысяч камней и изображает небольшую болотную птицу, обитающую возле Утёйи. По словам автора, именно этот образ лучше всего передает хрупкость человеческой жизни.

norvegija-pamjat.jpg

Мерете Стамнесхаген, чья дочь погибла во время нападения на остров Утёйя, закладывает последний камень в мемориальной мозаике. Niklas Hart / KORO

В последние недели около двух тысяч человек, среди которых были родственники погибших и выжившие, приняли участие в завершении мемориала, собственноручно укладывая камни в мозаику.

Не только место памяти

По словам Фальдбаккена, мемориал задумывался не только как место скорби.

«Для меня это еще и своеобразный бастион против подобных нападений в будущем», — отметил художник.

На церемонии открытия присутствовали наследный принц Хокон, члены правительства, родственники погибших и выжившие.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил надежду, что мемориал станет местом памяти, размышлений и обучения будущих поколений.

Новый мемориал призван сохранить память о 77 жертвах трагедии 22 июля 2011 года и напоминать о цене ненависти и экстремизма. В Норвегии подчеркивают, что главное в этой истории — помнить не имя преступника, а людей, чьи жизни оборвались, и ценности демократии, которые они символизировали.

×
Читайте нас также:
#Норвегия #память #теракт #демократия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стефан Вийкамп
Изображение к статье: Главком Сырский
Изображение к статье: Глюкоза удивила поклонников.
Изображение к статье: санкции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У заключенных тоже есть свои права
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Уроки вежливости
Техно
2
Изображение к статье: Сотрудник Белого дома, отвечавший за работу телесуфлера.
В мире
Изображение к статье: Лимон - как много в этом фрукте
Еда и рецепты
Изображение к статье: Корица
Дом и сад
Изображение к статье: Нитраты в овощах
Наша Латвия
Изображение к статье: У заключенных тоже есть свои права
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Уроки вежливости
Техно
2
Изображение к статье: Сотрудник Белого дома, отвечавший за работу телесуфлера.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео