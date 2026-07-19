В Осло открывается национальный мемориал, посвященный жертвам терактов 22 июля 2011 года, когда в результате нападений погибли 77 человек. Его открытие приурочено к 15-й годовщине трагедии, ставшей крупнейшим террористическим актом в современной истории Норвегии.

Сегодня в столице Норвегии состоится официальное открытие Национального мемориала 22 июля, посвященного памяти жертв терактов, совершенных в 2011 году правым экстремистом Андерсом Брейвиком, передает NOS.

Ровно пятнадцать лет назад террорист устроил взрыв у правительственного квартала в Осло, где погибли восемь человек. Затем он отправился на остров Утёйя, где открыл огонь по участникам молодежного лагеря Рабочей партии. Жертвами нападения стали еще 69 человек, большинство из которых были подростками.

Мемориал расположен в обновленном правительственном квартале Осло, рядом с местом взрыва. Сам комплекс, серьезно пострадавший в результате теракта, вновь начал использоваться правительством только в апреле этого года.

Долгий путь к мемориалу

Создание национального памятника заняло почти полтора десятилетия. Несколько архитектурных конкурсов были отменены, проект сопровождался судебными разбирательствами и общественными спорами.

«Это была слишком болезненная тема, поэтому процесс затянулся», — рассказал норвежский художник Матиас Фальдбаккен, автор проекта Upholding.

Символ памяти и единства

Мемориал соединяет два места трагедии — Осло и остров Утёйя. Стальная конструкция символизирует столицу, а встроенная в нее мозаика напоминает об острове, где произошел массовый расстрел.

На металлических элементах выгравированы имена всех 77 погибших.

Мозаика состоит примерно из 300 тысяч камней и изображает небольшую болотную птицу, обитающую возле Утёйи. По словам автора, именно этот образ лучше всего передает хрупкость человеческой жизни.

Мерете Стамнесхаген, чья дочь погибла во время нападения на остров Утёйя, закладывает последний камень в мемориальной мозаике. Niklas Hart / KORO

В последние недели около двух тысяч человек, среди которых были родственники погибших и выжившие, приняли участие в завершении мемориала, собственноручно укладывая камни в мозаику.

Не только место памяти

По словам Фальдбаккена, мемориал задумывался не только как место скорби.

«Для меня это еще и своеобразный бастион против подобных нападений в будущем», — отметил художник.

На церемонии открытия присутствовали наследный принц Хокон, члены правительства, родственники погибших и выжившие.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил надежду, что мемориал станет местом памяти, размышлений и обучения будущих поколений.

Новый мемориал призван сохранить память о 77 жертвах трагедии 22 июля 2011 года и напоминать о цене ненависти и экстремизма. В Норвегии подчеркивают, что главное в этой истории — помнить не имя преступника, а людей, чьи жизни оборвались, и ценности демократии, которые они символизировали.