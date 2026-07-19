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«Он – военный преступник» – мэр Нью-Йорка угрожает арестовать главу Израиля Нетаньяху 1 176

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нетаньяху
ФОТО: пресс-фото

Офис мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани изучает возможность ареста Биньямина Нетаньяху, если премьер-министр Израиля посетит город в сентябре для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

В подкасте The New York Times "Интервью" Мамдани заявил, что юридический отдел его администрации активно обсуждает возможность ареста Нетаньяху. Мамдани обещал предпринять этот шаг, когда баллотировался на пост мэра.

"Я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен находиться в Гааге", – сказал Мамдани. "Он – военный преступник, которому предъявлено обвинение Международным уголовным судом. Это мнение разделяют многие люди из-за последствий его действий за последние несколько лет".

На вопрос о том, что закон позволяет сделать мэру, Мамдани ответил: "Мы активно обсуждаем это с нашим юридическим отделом. Но на национальном уровне мы видим стремление составлять собственные законы и выходить за рамки законности. У нас нет такого интереса".

Мамдани – ярый критик израильского правительства, неоднократно называвший израильскую военную кампанию в Газе геноцидом. Израиль отвергает эти обвинения.

Посол Израиля в ООН Дани Данон в субботу объявил в социальных сетях, что Нетаньяху "приедет в Нью-Йорк, с гордостью выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН и предстанет перед миром, чтобы провозгласить правду об Израиле и непоколебимом праве страны на защиту своих граждан".

Международный уголовный суд (МУС) в 2024 году выдал ордер на арест Нетаньяху и других ведущих израильских политиков, обвинив их в военных преступлениях, совершенных во время и после атак ХАМАС 7 октября 2023 года.

По данным Министерства здравоохранения Газы, до прошлогоднего прекращения огня в результате израильских атак погибло 73 250 палестинцев. Министерство не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами, но отмечает, что большинство жертв – женщины и дети.

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#Израиль #Хамас #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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