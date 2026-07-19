Сотрудник Белого дома, отвечавший за работу телесуфлера во время выступлений Дональда Трампа, оказался под следствием. По данным СМИ, он использовал доступ к президентским речам, чтобы делать ставки на их содержание и заработать почти 100 тысяч долларов.

В США разгорается необычный скандал вокруг сотрудника Белого дома Габриэля Переса, который с 2016 года работал оператором телесуфлера. Его подозревают в использовании служебной информации для получения прибыли на платформе прогнозов Kalshi, передает Entrevue.

По данным расследования, Перес делал ставки на так называемых «рынках упоминаний», где участники прогнозируют, произнесет ли политик во время публичного выступления определенные слова или выражения. Речь могла идти о названиях стран, экономических терминах или ключевых предвыборных лозунгах.

Предполагается, что благодаря предварительному знакомству с текстами выступлений Дональда Трампа сотрудник сумел выиграть почти 100 тысяч долларов.

Подозрительную активность заметили специалисты самой платформы Kalshi. В марте они обнаружили серию необычно успешных ставок и начали внутреннюю проверку. В результате счет, связанный с федеральным служащим, был выявлен, а более 90 тысяч долларов на нем заморожены до окончания разбирательства.

Главный специалист по соблюдению нормативных требований Kalshi Роберт ДеНо сообщил, что компания передала собранные материалы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Ведомство отказалось комментировать, ведется ли официальное расследование.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Дональд Трамп был проинформирован о ситуации. По ее словам, Габриэль Перес отправлен в неоплачиваемый отпуск и больше не будет работать на президента.

При этом источники утверждают, что сам Перес сотрудничает со следствием, а федеральные прокуроры Манхэттена пока решили не возбуждать против него уголовное дело.

В Kalshi отмечают, что подобные действия могут иметь серьезные последствия для финансовых рынков. Публичные заявления президентов, глав центральных банков и других высокопоставленных чиновников способны влиять на стоимость акций, валют и сырья, поэтому использование инсайдерской информации для ставок считается крайне серьезным нарушением.

История с оператором телесуфлера вновь подняла вопрос о том, насколько уязвимыми могут быть системы, связанные с доступом к закрытой информации. Даже если уголовное дело не будет возбуждено, этот случай, вероятно, приведет к усилению контроля за сотрудниками, имеющими доступ к текстам президентских выступлений.