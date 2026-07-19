Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов. Вместе с Курехиным он создал мем «Ленин — гриб» 0 220

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сергей Шолохов.

В возрасте 67 лет умер советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов. О его смерти 18 июля сообщил в социальных сетях пасынок Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — написал он.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, став кандидатом искусствоведения.

На Ленинградском телевидении Шолохов начал работать в 1987 году редактором отдела кино. Широкую известность ему принесла публицистическая программа «Пятое колесо». Один из ее выпусков, подготовленный в 1991 году вместе с музыкантом Сергеем Курехиным, вошел в историю телевидения как «Ленин — гриб». Построенная как псевдодокументальное расследование передача стала одним из самых известных телевизионных мемов постсоветского пространства.

С 1991 года Шолохов был автором и ведущим программы «Тихий дом», посвященной кино и культуре. На протяжении многих лет он освещал крупнейшие мировые кинофестивали, работал членом международных киносмотров, а также продюсировал документальные фильмы о выдающихся деятелях кинематографа, среди которых Алексей Герман, Кирилл Лавров и Алексей Балабанов. У последнего он снялся в фильме «Я тоже хочу» в роли ведущего.

В разные годы Шолохов занимал пост заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», работал приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура», производящий телепередачи и документальные фильмы.

×
Читайте нас также:
#кино #телевидение #культура #журналистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Литовский солдат
Изображение к статье: Йенс Шпан
Изображение к статье: самолет армии США
Изображение к статье: Пожар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Печка, лед и еще 5 способов борьбы с жарой
Люблю!
Изображение к статье: Как подобрать мед правильно
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Глюкоза удивила поклонников.
В мире
Изображение к статье: санкции
В мире
1
Изображение к статье: Триптофан в продуктах
Люблю!
Изображение к статье: Медведи подсказали, как предотвратить атрофию мышц у человека
В мире животных
Изображение к статье: Печка, лед и еще 5 способов борьбы с жарой
Люблю!
Изображение к статье: Как подобрать мед правильно
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Глюкоза удивила поклонников.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео