В возрасте 67 лет умер советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов. О его смерти 18 июля сообщил в социальных сетях пасынок Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — написал он.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, став кандидатом искусствоведения.

На Ленинградском телевидении Шолохов начал работать в 1987 году редактором отдела кино. Широкую известность ему принесла публицистическая программа «Пятое колесо». Один из ее выпусков, подготовленный в 1991 году вместе с музыкантом Сергеем Курехиным, вошел в историю телевидения как «Ленин — гриб». Построенная как псевдодокументальное расследование передача стала одним из самых известных телевизионных мемов постсоветского пространства.

С 1991 года Шолохов был автором и ведущим программы «Тихий дом», посвященной кино и культуре. На протяжении многих лет он освещал крупнейшие мировые кинофестивали, работал членом международных киносмотров, а также продюсировал документальные фильмы о выдающихся деятелях кинематографа, среди которых Алексей Герман, Кирилл Лавров и Алексей Балабанов. У последнего он снялся в фильме «Я тоже хочу» в роли ведущего.

В разные годы Шолохов занимал пост заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», работал приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура», производящий телепередачи и документальные фильмы.