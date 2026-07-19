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Чудесное спасение верблюда, упавшего в канализационный колодец 0 61

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спасенный верблюд

В городе Арал в Кызылординской области на юге Казахстана верблюд провалился в канализационный колодец. Животное успешно извлекли спасатели с помощью специальной техники и оборудования, сообщает МЧС республики.

О том, как верблюд оказался в колодце, не сообщается.

«Слаженными действиями спасателей животное было успешно извлечено из колодца», — говорится в сообщении ведомства.

Кызылординская область — один из главных центров верблюдоводства в Казахстане. Здесь животных разводят для получения молока, мяса и шерсти.

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#животные #Казахстан #спасатели
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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