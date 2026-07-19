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В мегаполисе распространяется «болезнь легионеров» 0 585

В мире
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медик в защитной одежде

Медик в защитной одежде

В группе повышенного риска — люди в возрасте 50 лет и старше, а также те, кто имеет ослабленную иммунную систему из-за болезни или приема лекарств.

В Нью-Йорке подтвердили первую смерть от «болезни легионеров». Кто в зоне риска?

В связи со вспышкой легионеллеза, также известного как «болезнь легионеров», в Нью-Йорке умер первый житель, сообщил комиссар здравоохранения города доктор Алистер Мартин. Смертельный случай зафиксировали в Верхнем Ист-Сайде.

По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, вспышка болезни, симптомы которой напоминают тяжелый грипп, произошла в районах Верхнего Ист-Сайда Карнеги-Хилл и Йорквилл. Также в районе распространения легионеллеза был зафиксирован 71 случай заболевания, среди которых более 50 привели к госпитализации.

Источником инфекции считаются пары, образующиеся в градирнях — охладительных установках на крышах зданий. В группе повышенного риска — люди в возрасте 50 лет и старше, а также те, кто имеет ослабленную иммунную систему из-за болезни или приема лекарств.

Врачи также предупреждают об опасности легионеллеза для курящих людей, диабетиков и имеющих хронические заболевания сердца, легких, почек или печени. При этом не существует вакцины от болезни легионеров, но ее можно вылечить антибиотиками. А лучшим способом предотвратить заболевание NYC Health называет контроль за состоянием систем водоснабжения, - отмечает RTVI US.

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#здравоохранение #медицина #болезни #Нью-Йорк #антибиотики
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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