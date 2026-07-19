В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов.

Об этом пишет The New York Times.

Речь идет о пакете санкций, предложенном покойным сенатором Линдси Грэмом. В нем содержится требование ввести пошлины в 100% против стран-покупателей российских энергоносителей.

Но в Белом доме опасаются побочного эффекта: чем активнее Вашингтон использует санкции и доллар как инструмент геополитического давления, тем сильнее другие страны пытаются от него уйти, переходя на китайский юань, криптовалюты и альтернативные платежные системы.

NYT ссылается на аналитическую записку Национального бюро экономических исследований, в котором приводится пример таких стран как Беларусь, Кыргызстан, Мьянма и Россия. Согласно исследованию, страны подвергнувшиеся серьезным западным санкциям гораздо охотнее переходят на расчет в юанях, что может повредить роли доллара в мировой торговле и укрепить позиции Китая.

В статье также приводится мнение министра финансов Скотта Бессента. Он говорит, что наиболее эффективны точечные санкции с чёткими сроками, а те, что не приводят к результату годами, могут иметь непредсказуемые долгосрочные последствия. Также Бессент подчёркивает, что доминирование доллара в мировой системе расчетов имеет решающее значение для США.