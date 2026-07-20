Из-за продолжающегося конфликта между Ираном, Израилем и США мировая торговля нефтью начала перестраиваться. Пока Ормузский пролив остается стратегически важным маршрутом, страны Персидского залива активно создают альтернативные пути поставок, чтобы снизить зависимость от этого узкого морского коридора.

Военные действия вокруг Ирана и постоянная угроза судоходству в Ормузском проливе заставили нефтяные компании и государства Персидского залива ускорить поиск альтернативных маршрутов для экспорта нефти и газа, передает вещательная корпорация NOS.

Несмотря на то что через пролив по-прежнему проходит около 20 миллионов баррелей нефти в сутки — примерно 20% мирового потребления, его роль постепенно уменьшается.

Последние атаки на танкеры и другие объекты вызвали колебания мировых цен на нефть, однако отрасль уже начала приспосабливаться к новым условиям.

Новые маршруты

Одной из главных альтернатив стала саудовская нефтепроводная система East–West, соединяющая Персидский залив с побережьем Красного моря. Сейчас она способна транспортировать до 7 миллионов баррелей нефти в сутки, а власти Саудовской Аравии рассматривают возможность дальнейшего увеличения ее мощности.

Еще один важный маршрут проходит через порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь уже действует нефтепровод, а к концу 2027 года планируется завершить строительство второго. Одновременно власти расширяют портовую инфраструктуру.

По словам эксперта Гаагского центра стратегических исследований Люсии ван Геунс, модернизация существующих трубопроводов может занять сравнительно немного времени, тогда как строительство совершенно новых магистралей потребует нескольких лет.

По оценке банка Goldman Sachs, возведение новых нефтепроводов внутри одной страны на Ближнем Востоке в среднем занимает около двух с половиной лет.

Меняется и доставка грузов

Изменения затронули не только нефтяной рынок.

Через Ормузский пролив традиционно проходит значительная часть контейнерных перевозок. Однако сейчас все больше грузов разгружается в порту Джидда на Красном море, после чего товары доставляются в страны Персидского залива по суше.

Кроме того, значительно выросла нагрузка на порты Хор-Факкан, Фуджейра и Сохар.

По словам представителей логистической отрасли, порт Хор-Факкан располагает наибольшими возможностями благодаря развитому железнодорожному сообщению с Дубаем. Однако из-за возросшего потока судов кораблям иногда приходится ждать разгрузки несколько дней.

Порт Сохар в Омане, половина которого принадлежит администрации порта Роттердам, также расширяется, чтобы справляться с увеличившимся объемом контейнерных перевозок.

Перевозки продолжаются

Судоходная компания Maersk сообщила, что до начала кризиса в направлении стран Персидского залива следовали около 47 тысяч контейнеров. К настоящему времени уже доставлено 44 тысячи, а оставшиеся грузы перевозятся между странами региона другими судами.

Эксперты признают, что логистика стала дороже и занимает больше времени, однако мировая торговля не остановилась.

Хотя Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью, его стратегическое значение постепенно снижается. Развитие трубопроводов, расширение портов и новые логистические схемы позволяют странам Персидского залива уменьшать зависимость от одного морского прохода, делая мировые поставки энергоресурсов более устойчивыми к геополитическим кризисам.