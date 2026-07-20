Вооруженные силы США продолжают военную операцию против Ирана. В ночь на понедельник американские войска уже девятый день подряд наносили удары по военным объектам, а Иран вновь ответил атаками на страны, где размещены американские базы.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что целями очередной серии ударов стали военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны, берегового наблюдения, военно-морские силы, позиции запуска ракет и беспилотников, а также коммуникационные сети.

По заявлению американской стороны, операция направлена на дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать торговые суда и гражданские корабли, проходящие через Ормузский пролив.

После ударов иранские СМИ сообщили о взрывах сразу в нескольких районах страны. Сообщения поступили из Тебриза, портового города Чабахар на побережье Оманского залива, Конарака в провинции Систан и Белуджистан, а также из Махшехра и порта Бендер-Имам-Хомейни на берегу Персидского залива.

Одновременно Тегеран продолжил ответные действия против стран региона, на территории которых находятся американские военные объекты. Власти Кувейта сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили беспилотники, запущенные со стороны Ирана.

Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали и в Бахрейне, где также размещены американские военные подразделения. О новых тревогах сообщило Министерство внутренних дел страны.

Конфликт все сильнее влияет и на безопасность международного судоходства. Ормузский пролив остается одним из наиболее напряженных районов, поскольку через него проходит значительная часть мировых поставок нефти. Утром в понедельник британская организация UKMTO сообщила о пожаре на одном из судов в проливе. Причины возгорания пока официально не установлены.

После возобновления боевых действий 12 июля обмен ударами между США и Ираном продолжается практически каждую ночь. Одновременно растет риск дальнейшего расширения конфликта и вовлечения в него других государств региона.