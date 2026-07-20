Генсек Совета Европы Ален Берсе потребовал от ФИФА начать переговоры о новом "рамочном соглашении", упрекнув федерацию в политизированности и сотрудничестве с беттинговой компанией ADI Predictstreet на ЧМ-2026.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) начать переговоры о новом "рамочном соглашении". "Празднование закончится сегодня вечером. Вопросы останутся. Следующий кризис уже начался. У него два названия: деньги и власть", - указал Ален Берсе в открытом письме, опубликованном за несколько часов до начала финального матча чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля.

В нем глава Совета Европы упрекнул ФИФА в политизированности, скандалах с расистским оттенком, а также сотрудничестве с беттинговой структурой ADI Predictstreet, которая, по мнению Берсе, открывает дорогу "мошенничеству".

В 2018 году Совет Европы заключил с Международной федерацией футбола Меморандум о взаимопонимании. В нем ФИФА обязалась уважать стандарты и принципы Совета Европы, заключающиеся, в частности, в обеспечении защиты прав человека и "надлежащем управлении". Ален Берсе в своем письме заключил, что "рамочное соглашение", учитывая все, что произошло на североамериканском чемпионате мира, к следующему первенству 2030 года должно быть пересмотрено.

Критика в отношении ФИФА

За время проведения ЧМ-2026 Международная федерация футбола и ее глава Джанни Инфантино не раз подвергались критике. Одним из самых ярких инцидентов стала отмена дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана, о которой Инфантино в телефонном разговоре попросил лично глава Белого дома Дональд Трамп.

ФИФА также критиковали за то, что спортивная составляющая уступила место шоу и рекламе: увеличилось число коммерческих пауз, церемоний и развлечений вокруг матчей, особенно финала - в перерывах между таймами которого прошло шоу с участием артистов по образцу популярного в США Супербоула - финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги по американскому футболу.

Кроме того, под подсчетам агентства Associated Press, за время турнира Джанни Инфантино налетал около 95 тысяч километров на частном самолете Qatar Airways, посетив 43 матча. Это вызвало обвинения в лицемерии на фоне обещаний ФИФА значительно сократить выбросы CO₂.