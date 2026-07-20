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«Кто следующий?»: В Тегеране появился новый плакат с угрозой Дональду Трампу 0 132

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В центре Тегерана появился новый билборд с намеком на президента США Дональда Трампа.

В центре Тегерана появился новый билборд с намеком на президента США Дональда Трампа. Плакат был установлен вскоре после смерти американского сенатора Линдси Грэма и стал очередным элементом антииамериканской кампании, развернувшейся в Иране.

На одной из центральных площадей Тегерана появился красный билборд с надписью «Who is D nexT one?» («Кто следующий?»). В слове nexT заглавными буквами выделены D и T — инициалы президента США Дональда Трампа. На плакате также размещен хештег #LindseyGraham, передает New York Post.

Билборд появился спустя несколько дней после смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который долгие годы считался одним из самых жестких критиков иранского режима. Он неоднократно называл Иран «матерью мирового терроризма» и призывал Вашингтон использовать силу, чтобы лишить Тегеран нефтяных доходов.

71-летний сенатор скоропостижно скончался после жалоб на сильную боль в груди. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты. Однако после того как сотрудники ФБР провели обыск в его доме в Вашингтоне, в СМИ и социальных сетях появились различные версии о возможных обстоятельствах его смерти.

Новый плакат стал очередным в серии антииамериканских изображений, появившихся в Тегеране после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее в столице Ирана был установлен билборд с изображением Дональда Трампа в черном гробу и надписью на фарси «Мы убьем Трампа». На другом плакате были показаны члены семьи американского президента, изображенные на крышках гробов, накрытых флагами США.

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Getty Images.

Кроме того, государственное агентство Fars News опубликовало англоязычный видеоролик под названием «Где мы убьем Трампа?», в котором демонстрировался предполагаемый маршрут к резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде. Позже публикацию удалили из социальной сети X.

Тем временем нынешний верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что в случае продолжения американских ударов по Ирану США ждут «незабываемые уроки». По его словам, Вашингтон вновь показал свое «истинное лицо», а Иран готов дать ответ на дальнейшую эскалацию.

Новые плакаты и заявления иранских властей свидетельствуют о сохранении крайне высокой напряженности в отношениях между Ираном и США. Обмен резкими заявлениями продолжается на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и сохраняющегося риска дальнейшей эскалации.

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#Иран #США #ближний восток #Дональд Трамп #угрозы #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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