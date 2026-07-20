В центре Тегерана появился новый билборд с намеком на президента США Дональда Трампа. Плакат был установлен вскоре после смерти американского сенатора Линдси Грэма и стал очередным элементом антииамериканской кампании, развернувшейся в Иране.

На одной из центральных площадей Тегерана появился красный билборд с надписью «Who is D nexT one?» («Кто следующий?»). В слове nexT заглавными буквами выделены D и T — инициалы президента США Дональда Трампа. На плакате также размещен хештег #LindseyGraham, передает New York Post.

Билборд появился спустя несколько дней после смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который долгие годы считался одним из самых жестких критиков иранского режима. Он неоднократно называл Иран «матерью мирового терроризма» и призывал Вашингтон использовать силу, чтобы лишить Тегеран нефтяных доходов.

71-летний сенатор скоропостижно скончался после жалоб на сильную боль в груди. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты. Однако после того как сотрудники ФБР провели обыск в его доме в Вашингтоне, в СМИ и социальных сетях появились различные версии о возможных обстоятельствах его смерти.

Новый плакат стал очередным в серии антииамериканских изображений, появившихся в Тегеране после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее в столице Ирана был установлен билборд с изображением Дональда Трампа в черном гробу и надписью на фарси «Мы убьем Трампа». На другом плакате были показаны члены семьи американского президента, изображенные на крышках гробов, накрытых флагами США.

Getty Images.

Кроме того, государственное агентство Fars News опубликовало англоязычный видеоролик под названием «Где мы убьем Трампа?», в котором демонстрировался предполагаемый маршрут к резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде. Позже публикацию удалили из социальной сети X.

Тем временем нынешний верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что в случае продолжения американских ударов по Ирану США ждут «незабываемые уроки». По его словам, Вашингтон вновь показал свое «истинное лицо», а Иран готов дать ответ на дальнейшую эскалацию.

Новые плакаты и заявления иранских властей свидетельствуют о сохранении крайне высокой напряженности в отношениях между Ираном и США. Обмен резкими заявлениями продолжается на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и сохраняющегося риска дальнейшей эскалации.