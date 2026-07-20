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Латвия даст денег Литве на мемориал жертвам тоталитарных режимов в Брюсселе 2 84

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги
ФОТО: LETA

Латвия вошла в число стран, которые финансово поддержат инициативу Литвы по созданию в Брюсселе общеевропейского мемориала памяти жертв тоталитарных режимов XX века. Всего о готовности участвовать в проекте уже заявили как минимум шесть государств.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы, сама Литва уже выделила на реализацию проекта 70 тыс. евро. Сбор средств координирует Платформа европейской памяти и совести.

Помимо Латвии, финансовую поддержку намерены оказать Эстония, Польша, Хорватия, Словения и Албания.

Во время недавнего визита в Литву президент Латвии Эдгар Ринкевич подтвердил поддержку проекта, заявив, что страна готовится присоединиться к инициативе по увековечению памяти жертв коммунистического режима.

Литовский МИД сообщил, что переговоры о реализации мемориала продолжаются не только с государствами Центральной Европы, но и с властями Бельгии и институтами Европейского союза. В дальнейшем к финансированию проекта планируется привлечь также бизнес, фонды, неправительственные организации и частных жертвователей.

Будущий мемориал будет посвящен памяти миллионов людей, ставших жертвами тоталитарных режимов XX века. Его цель — сохранить историческую память о репрессиях и подчеркнуть общеевропейское значение этой темы.

Памятник планируется установить на площади Люксембург в Брюсселе — рядом с Европейским парламентом и другими институтами ЕС. Победителем международного конкурса стал проект The Messenger («Вестник»), разработанный британским архитектором Цваем Со.

Особенностью мемориала станут выгравированные на плитах мощения цитаты из писем ссыльных и политических заключенных. Архитектор изучил около 39 тысяч таких писем и отобрал 800 фрагментов, которые будут представлены на разных языках в оригинальном виде.

Литва рассчитывает открыть мемориал в 2027 году — во время своего председательства в Совете Европейского союза. Сейчас продолжается подготовка проекта и оформление необходимых разрешений.

В литовском МИД отмечают, что успех инициативы будет зависеть не только от самой Литвы, но и от готовности других стран поддержать проект. Однако Вильнюс намерен максимально продвинуть его реализацию к началу своего председательства в ЕС.

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#Литва #Латвия #архитектура #инициатива
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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