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Латвия участвует в расследовании киберинцидента в Румынии, связанного с LVM 0 236

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
LETA
Изображение к статье: Человек в капюшоне

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности "Cert.lv" оказывает поддержку в расследовании инцидента, произошедшего в Румынии и связанного с хакером, который ранее осуществил кибератаку на АО "Latvijas valsts meži" (LVM), сообщили агентству ЛЕТА в "Cert.lv".

В учреждении отметили, что злоумышленник, действующий под псевдонимом "Bytetobreach" и связанный также с июньским киберинцидентом и утечкой данных LVM, на прошлой неделе публично заявил о нападении на Национальное агентство кадастра и земельной регистрации Румынии.

Чтобы помочь румынским коллегам прояснить ситуацию и снизить потенциальную угрозу, "Cert.lv" передало полученные в ходе анализа инцидента в LVM сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника, а также другую техническую информацию, которая может помочь в расследовании и предотвращении дальнейших атак.

В "Cert.lv" также сообщили, что в латвийском киберпространстве по-прежнему фиксируется активность этого злоумышленника и попытки найти новые цели для атак, однако такие попытки успешно пресекаются.

Для того чтобы помочь организациям в Латвии своевременно выявлять возможные угрозы, в начале июля "Cert.lv" опубликовало выявленные в ходе расследования инцидента в LVM сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника. Учреждение призывает использовать их для мониторинга сетей, особенно субъектов Национального закона о кибербезопасности и владельцев объектов критической инфраструктуры, которые еще не пользуются услугами "Cert.lv".

Одновременно в связи с киберинцидентом в LVM "Cert.lv" также опубликовало рекомендации по повышению устойчивости ИТ-инфраструктуры к киберугрозам. Их цель - помочь учреждениям и организациям снизить риски кибератак, повысить способность своевременно выявлять угрозы и эффективно реагировать на инциденты.

Как сообщалось, кибератака на ИТ-инфраструктуру LVM была зафиксирована 22 июня. После атаки из соображений безопасности были отключены поддерживаемые LVM внешние информационные системы - "LVM GEO", система картографических услуг, а также охотничье приложение "Mednis". Кроме того, были отключены несколько внутренних систем LVM, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами.

Ответственность за кибератаку на LVM взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели (ransomware). В связи с инцидентом Государственная полиция начала уголовный процесс, а к выяснению обстоятельств кибератаки подключилось учреждение "Cert.lv".

По имеющейся информации, злоумышленник получил доступ к системе LVM еще 11 июня, однако активные действия начал предпринимать лишь в ночь с 22 на 23 июня.

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#Латвия #кибербезопасность #Румыния
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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