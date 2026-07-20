Столица Дании вновь признана самым комфортным городом мира. Копенгаген второй год подряд возглавил рейтинг Economist Intelligence Unit, в котором оценивались 173 города по качеству жизни. При этом в первую десятку попал лишь один город Северной Америки, а крупнейшие мегаполисы США оказались далеко от лидеров.

Копенгаген вновь подтвердил статус самого комфортного города для жизни в мире. Столица Дании заняла первое место в ежегодном Глобальном индексе комфортности жизни (Global Livability Index), который составляет аналитическое подразделение журнала The Economist — Economist Intelligence Unit (EIU).

В исследовании были проанализированы 173 города по всему миру. Каждый из них оценивался по 30 показателям, объединенным в пять основных категорий: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

Копенгаген получил максимальные оценки сразу по трем направлениям — стабильность, инфраструктура и образование.

По словам представителей Economist Intelligence Unit, победу датской столицы обеспечило удачное сочетание высокого уровня общественной безопасности, современной инфраструктуры, богатой культурной среды и качественных государственных услуг.

Второе место в рейтинге заняла Вена, а третьим стал Мельбурн.

В десятку лучших также вошли:

Сидней;

Цюрих;

Женева;

Осака;

Аделаида;

Ванкувер;

Токио.

Примечательно, что Ванкувер оказался единственным городом Северной Америки, которому удалось попасть в первую десятку.

США заметно отстали

Американские города в этом году не смогли приблизиться к лидерам рейтинга. Самым высоко оцененным городом США стал Гонолулу, занявший лишь 25-е место.

Нью-Йорк расположился на 66-й позиции. При этом аналитики отмечают, что мегаполис стал одним из городов, наиболее заметно улучшивших свои показатели за последний год, прибавив 1,2 балла благодаря более высокой оценке по критерию стабильности.

Самые неблагоприятные города

В нижней части рейтинга оказались города, испытывающие серьезные экономические, политические или военные проблемы.

В число наименее комфортных для жизни вошли:

Тегеран (Иран);

Хараре (Зимбабве);

Киев (Украина);

Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея);

Лагос (Нигерия);

Алжир (Алжир);

Карачи (Пакистан);

Дакка (Бангладеш);

Триполи (Ливия);

Дамаск (Сирия).

По мнению составителей рейтинга, именно экономическая нестабильность, вооруженные конфликты, проблемы с безопасностью и недостаточное развитие инфраструктуры остаются главными факторами, ухудшающими качество жизни в этих городах.

Рейтинг EIU вновь показал, что высокий уровень жизни определяется не только экономическим благополучием, но и безопасностью, качественной инфраструктурой, доступностью образования и эффективной работой государственных служб. Именно сочетание этих факторов уже второй год подряд позволяет Копенгагену удерживать звание самого комфортного города мира.