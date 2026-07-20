Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая потеря США: американский военнослужащий погиб в Ираке во время операции с иранским дроном 1 129

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Корабль и вертолет армии США
ФОТО: пресс-фото

В Ираке погиб американский военнослужащий, участвовавший в операции по обезвреживанию боеприпаса сбитого иранского беспилотника. После этого инцидента число погибших военных США с начала войны с Ираном достигло 17 человек.

О гибели военнослужащего сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По его данным, трагедия произошла на севере Ирака во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после уничтожения иранского ударного беспилотника.

Еще один американский военнослужащий получил легкие ранения и продолжает лечение. Других подробностей о погибшем пока не раскрывают до завершения процедуры уведомления родственников.

Это уже второй за выходные случай гибели американских военных на Ближнем Востоке. Днем ранее США сообщили о смерти двух военнослужащих во время операции в Иордании. Тогда же один военный был объявлен пропавшим без вести.

Позже американские военные обнаружили на месте происшествия неопознанные человеческие останки. Сейчас проводится их идентификация, однако, по информации американских СМИ со ссылкой на официального представителя США, предполагается, что они принадлежат пропавшему военнослужащему.

Таким образом, официально подтвержденное число погибших американских военных с начала нынешнего конфликта с Ираном достигло 17 человек. Если найденные останки будут опознаны как пропавший военнослужащий, эта цифра может увеличиться.

Боевые действия между США и Ираном продолжаются после очередной эскалации конфликта. По данным иранских властей, в результате последних американских авиаударов погибли не менее 50 человек, еще более 500 получили ранения. При этом Тегеран традиционно публикует данные главным образом о жертвах среди гражданского населения.

Конфликт, который после весеннего перемирия вновь обострился в июле, продолжает приводить к потерям с обеих сторон, а число жертв продолжает расти.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #ближний восток #Ирак
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ежики под угрозой
Изображение к статье: санкции
Изображение к статье: Главком Сырский
Изображение к статье: Внезапное нападение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно хранить брокколи: советы по науке
Еда и рецепты
Изображение к статье: Секретный способ засолки сала: делаем так
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что делать, если огурцы растут «крючками» или желтеют на стадии завязей
Дом и сад
Изображение к статье: Семья Джей Ди Вэнса.
В мире
Изображение к статье: Два способа ускорить созревание томатов
Дом и сад
Изображение к статье: Ормузский пролив.
В мире
Изображение к статье: Как правильно хранить брокколи: советы по науке
Еда и рецепты
Изображение к статье: Секретный способ засолки сала: делаем так
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что делать, если огурцы растут «крючками» или желтеют на стадии завязей
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео