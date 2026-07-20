В Ираке погиб американский военнослужащий, участвовавший в операции по обезвреживанию боеприпаса сбитого иранского беспилотника. После этого инцидента число погибших военных США с начала войны с Ираном достигло 17 человек.

О гибели военнослужащего сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По его данным, трагедия произошла на севере Ирака во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после уничтожения иранского ударного беспилотника.

Еще один американский военнослужащий получил легкие ранения и продолжает лечение. Других подробностей о погибшем пока не раскрывают до завершения процедуры уведомления родственников.

Это уже второй за выходные случай гибели американских военных на Ближнем Востоке. Днем ранее США сообщили о смерти двух военнослужащих во время операции в Иордании. Тогда же один военный был объявлен пропавшим без вести.

Позже американские военные обнаружили на месте происшествия неопознанные человеческие останки. Сейчас проводится их идентификация, однако, по информации американских СМИ со ссылкой на официального представителя США, предполагается, что они принадлежат пропавшему военнослужащему.

Таким образом, официально подтвержденное число погибших американских военных с начала нынешнего конфликта с Ираном достигло 17 человек. Если найденные останки будут опознаны как пропавший военнослужащий, эта цифра может увеличиться.

Боевые действия между США и Ираном продолжаются после очередной эскалации конфликта. По данным иранских властей, в результате последних американских авиаударов погибли не менее 50 человек, еще более 500 получили ранения. При этом Тегеран традиционно публикует данные главным образом о жертвах среди гражданского населения.

Конфликт, который после весеннего перемирия вновь обострился в июле, продолжает приводить к потерям с обеих сторон, а число жертв продолжает расти.