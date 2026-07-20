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Новая система въезда в ЕС вызвала сбои в ряде стран, но Литва заявила о стабильной работе 0 62

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Билет на самолет
ФОТО: Unsplash

Несмотря на сообщения о многочасовых очередях в некоторых странах Европы после запуска новой Системы въезда/выезда (EES), Литва утверждает, что у нее переход прошел без серьезных проблем. По данным пограничной службы и аэропортов, система работает в штатном режиме и не влияет на пассажиропоток.

Как сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис, ни во время внедрения EES, ни после ее полноценного запуска 10 апреля в стране не возникло очередей на границе, задержек при прохождении контроля или случаев, когда пассажиры опаздывали на рейсы.

Аналогичную оценку дали и «Литовские аэропорты». В компании сообщили, что жалоб на работу новой системы не поступало, а ситуация во всех аэропортах остается стабильной.

Система EES пришла на смену привычным штампам в паспортах. Теперь при въезде граждан стран, не входящих в ЕС, автоматически регистрируются данные паспорта, отпечатки пальцев и фотография путешественника. Это позволяет контролировать сроки пребывания и фиксировать случаи отказа во въезде.

Хотя Литва не испытывает трудностей, в других странах ЕС ситуация складывается иначе. На прошлой неделе представители европейской авиационной отрасли предупредили, что после запуска EES в отдельных аэропортах время ожидания увеличилось до пяти часов.

Позднее издание Politico сообщило, что девять государств ЕС призвали Еврокомиссию предусмотреть возможность более гибкого применения системы в экстренных ситуациях. По мнению этих стран, первые месяцы эксплуатации выявили серьезные технические и организационные проблемы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также признала наличие технических сложностей, отметив, что на их устранение потребуется время. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер, в свою очередь, заявил, что Еврокомиссия окажет дополнительную поддержку странам, которые продолжают сталкиваться с трудностями.

Система EES действует во всех странах ЕС, кроме Ирландии и Кипра, а также в государствах Шенгенской зоны, не входящих в Евросоюз, включая Швейцарию, Норвегию и Исландию.

С октября 2025 года через новую систему было зарегистрировано около 110 млн пересечений границы. Более 44 тысячам человек за этот период было отказано во въезде в страны, использующие EES.

По данным литовской пограничной службы, с 10 апреля по 15 июля через пограничные пункты страны прошли проверку 822 411 граждан третьих стран. По различным причинам во въезде было отказано 627 из них.

Опыт Литвы показывает, что работа новой европейской системы может проходить без существенных задержек, однако в ряде других стран процесс адаптации пока остается более сложным.

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#Литва #ЕС #Еврокомиссия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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