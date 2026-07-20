Норвегия реализует один из самых амбициозных инфраструктурных проектов современности. Под водами Бокна-фьорда строится Rogfast — самый длинный и самый глубокий подводный автомобильный тоннель на планете. Его длина составит 27 километров, а максимальная глубина достигнет почти 400 метров ниже уровня моря. Инженерам приходится работать в условиях огромного давления воды, сложной геологии и постоянного риска прорывов.

Тоннель, который изменит транспортную систему Норвегии

Rogfast станет двухтрубным автомобильным тоннелем длиной 27 километров и соединит берега Бокна-фьорда на западном побережье страны. В самой глубокой точке трасса пройдет примерно на 390 метров ниже уровня моря.

Для сравнения: между дорожным полотном и поверхностью воды свободно поместился бы знаменитый небоскреб Empire State Building.

После ввода в эксплуатацию тоннель значительно сократит время в пути вдоль западного побережья Норвегии и станет важной частью скоростной магистрали Е39, соединяющей крупнейшие города страны.

Почему обычную дорогу здесь построить невозможно

Западное побережье Норвегии считается одним из самых сложных регионов мира для дорожного строительства. Береговая линия изрезана глубокими фьордами, образовавшимися после ледникового периода.

Проблема не только в ширине водных преград. Многие фьорды настолько глубоки, что их дно находится значительно ниже уровня моря, а подводные склоны продолжаются еще на сотни метров.

Именно поэтому инженеры решили проложить дорогу не по мостам, а под дном фьорда.

Уникальная развязка под землей

Одной из самых сложных частей проекта станет транспортная развязка возле острова Квитсёй.

Она расположится примерно на глубине 200 метров и соединит четыре направления сразу через несколько отдельных скальных массивов — подобных сооружений в мире практически нет.

По словам руководителя проекта Анне-Мерете Гилье, трассу специально проложили по подводной возвышенности, чтобы избежать еще больших глубин.

Главная опасность — не глубина, а вода

Самым серьезным испытанием для строителей оказалась геология.

Трасса проходит через различные породы — филлиты, гнейсы и зоны древних тектонических разломов. Многие трещины заполнены водой под огромным давлением.

На глубине около 330 метров давление достигает 33 бар, что примерно в десять раз превышает давление в обычном городском водопроводе.

Геолог проекта Анне-Брит Моэн рассказала, что недавно строители столкнулись с мощным прорывом воды — в тоннель поступало до 6000 литров в минуту. Для борьбы с подобными ситуациями используются мощные насосные станции и специальные технологии герметизации горных пород.

Почему здесь не используют гигантские проходческие машины

В отличие от многих современных мегапроектов, при строительстве Rogfast отказались от тоннелепроходческих комплексов.

Вместо них применяется знаменитый норвежский метод проходки — буровзрывная технология, идеально подходящая для сложной геологии.

Сначала специалисты бурят разведочные скважины, чтобы определить наличие воды и оценить устойчивость пород. Затем в трещины под высоким давлением закачивают специальный микроцемент, создающий водонепроницаемый барьер.

Implenia/Stangeland Maskin JV.

Лишь после этого выполняются основные буровые работы и производится контролируемый взрыв.

После каждого этапа тоннель очищают, укрепляют торкрет-бетоном, устанавливают анкерные крепления и облицовывают бетонными панелями.

Всего для проекта изготовят около 60 тысяч таких панелей, причем каждая будет иметь индивидуальную форму.

Работы продвигаются буквально по пять метров

Каждый цикл строительства позволяет продвинуться примерно на пять метров.

После каждого взрыва геологи заново обследуют открытую породу, оценивают ее состояние и только затем принимают решение о продолжении работ.

Строители признают, что именно горные породы задают темп всему проекту — ускорить процесс здесь невозможно.

Завершить строительство Rogfast планируется в 2033 году. После открытия тоннель станет мировым рекордсменом сразу по двум показателям — длине и глубине среди подводных автомобильных тоннелей.