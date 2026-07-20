Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что из-за отсутствия ожидаемых успехов в войне против Украины Россия может искать новые способы продемонстрировать силу, а в качестве возможных целей рассматривать страны Балтии и Польшу.

В интервью радио LRT Каунас отметил, что война развивается не по сценарию, на который рассчитывал Кремль. По его словам, Россия не смогла добиться поставленных целей в Украине, а внутри самой страны растет число вопросов к властям о ходе войны.

«Кремлю, Путину нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и Балтийский регион, Польша — это ближайшая цель в данном случае», — заявил министр.

Его комментарии прозвучали вскоре после заявления президента Литвы Гитанаса Науседы, который подтвердил информацию о том, что российская сторона может готовить провокации в Польше или странах Балтии для проверки единства НАТО.

По словам Науседы, речь идет о разведывательной информации, согласно которой возможными объектами могут стать элементы критической инфраструктуры. Предполагается, что подобные действия могут осуществляться как традиционными, так и гибридными методами.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее также не исключил, что Россия может организовать операцию «под чужим флагом», используя украинские беспилотники, чтобы попытаться переложить ответственность за возможные инциденты.

На фоне подобных оценок Литва усилила охрану объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. По словам Каунаса, спецслужбы ежедневно анализируют поступающую разведывательную информацию и координируют свои действия с союзниками по НАТО.

Министр подчеркнул, что Литва не предпринимает действий, которые могли бы спровоцировать Россию.

«Мы — суверенное государство, член НАТО и Европейского союза. Мы укрепляем свою оборону, развиваем армию и углубляем сотрудничество с западными партнерами. Это не должно рассматриваться как провокация», — заявил он.

В последние месяцы представители стран Балтии и Польши все чаще говорят о рисках гибридных угроз на фоне продолжающейся войны в Украине и роста напряженности в отношениях России с государствами НАТО.