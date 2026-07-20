В Черном море у побережья Одесской области российская ракета попала в гражданское грузовое судно. По последним данным украинских властей, погибли шесть членов экипажа, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Российские военные атаковали гражданское судно Golden Leo, следовавшее под флагом Гвинеи-Бисау. Об этом сообщил министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Николай Калашник.

По его словам, удалось спасти восемь человек. Двое из них получили ранения. Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому данные о числе пострадавших и пропавших могут уточняться.

Ранее Военно-морские силы Украины заявили, что по судну были выпущены три крылатые ракеты. Владельцем Golden Leo является турецкая компания.

На момент атаки сухогруз уже покинул украинский порт после погрузки кукурузы. На его борту находились 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.

Удар пришелся по гражданскому судну, выполнявшему коммерческий рейс. Подобные инциденты представляют угрозу не только для экипажей, но и для безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря.

Украинские власти продолжают поисковую операцию и уточняют обстоятельства произошедшего. Официальной реакции российской стороны на момент публикации не приводилось.