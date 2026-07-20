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РФ ограничила грузоперевозки по своей территории для одной из стран Балтии 0 1425

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Очередь грузовиков

Правительство России расширило ограничения на международные автомобильные перевозки, запретив эстонским транспортным компаниям транзит грузов через российскую территорию. Новые меры вступили в силу 18 июля.

Как сообщают эстонские СМИ, с 18 июля российские власти запретили грузовым автомобилям, зарегистрированным в Эстонии, выполнять перевозки по территории России. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ, регулирующее ответные меры в сфере автомобильных грузоперевозок.

При этом ограничение по-прежнему не распространяется на товары, ввозимые в Калининградскую область, а также в некоторые районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

Запрет на грузовые перевозки по территории РФ для стран ЕС был установлен еще в октябре 2022 года. Тогда же был сформирован и перечень товаров, на которые запрет не распространяется. Однако позже правительство РФ ограничило ввоз на территорию РФ и этих товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь – и Эстонии.

Власти России объяснили решение принятием 18-го пакета санкций Европейского союза, который предусматривает дополнительные ограничения в отношении российской экономики.

В последние месяцы транспортное сообщение между Россией и странами Балтии продолжает сокращаться. Ранее Россия повысила железнодорожные тарифы на перевозку грузов в направлении Эстонии, Латвии и Финляндии, а с 1 июля также приостановила работу ряда железнодорожных пограничных переходов с Эстонией, Латвией и Финляндией.

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#санкции #транспорт #грузоперевозки #экономика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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