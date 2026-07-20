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Рубио сделал заявление о возможной встрече с Лавровым 0 500

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рубио и Лавров.

ChatGPT.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не исключает встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита на Филиппины. Переговоры могут пройти на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран Юго-Восточной Азии.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов провести на этой неделе переговоры с главами МИД Китая и России, если такая возможность появится. Об этом он сообщил журналистам перед началом визита в Манилу, где состоится встреча министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).

Отвечая на вопрос о возможных контактах с министром иностранных дел Китая Ван И и главой российского МИД Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что Вашингтон открыт для подобных встреч.

При этом американский дипломат отказался уточнять, какие темы могли бы обсуждаться, подчеркнув, что подобные переговоры требуют деликатного подхода.

По словам Рубио, ASEAN остается для США ключевой площадкой взаимодействия с государствами региона. Помимо участия в многосторонней встрече, он планирует провести ряд двусторонних переговоров, а также встретиться с партнерами по формату Quad, в который входят Австралия, Индия, Япония и США.

Если встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова действительно состоится, это станет одним из немногих прямых контактов руководителей внешнеполитических ведомств США и России за последнее время и может дать сторонам возможность обсудить наиболее острые международные вопросы.

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#США #дипломатия #переговоры #внешняя политика #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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