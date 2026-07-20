Победа сборной Испании над Аргентиной 1:0 в финале ЧМ в воскресенье принесёт рекордный чек от ФИФА в $50 млн (€43,7 млн) и, как показывают примеры прошлых чемпионов, даст экономике кратковременный, но ощутимый импульс.

Гол Феррана Торреса на 106-й минуте принёс Испании второй титул чемпиона мира, спустя 16 лет после триумфа в ЮАР, и сразу же вернул знакомый вопрос: делает ли победа страну действительно богаче?

С непосредственной наградой все просто.

ФИФА перечисляет федерации-победительнице рекордные 50 млн долларов (43,7 млн евро) против 42 млн долларов (36,7 млн евро), которые получила Аргентина в 2022 году, из призового фонда в 655 млн долларов (572 млн евро), распределённого между расширенным турниром из 48 команд.

Испанская федерация сама решает, какую часть этой суммы направить игрокам, тренерскому штабу и многочисленной команде сопровождения, а остаток идёт на покрытие собственных расходов и программ развития RFEF; с каждого платежа взимается налог.

Испанские власти рассчитывают собрать около 6 млн евро с 17 игроков сборной, проживающих в стране; основная часть этой суммы – примерно 4,4 млн евро – поступит в государственное налоговое агентство, меньшие доли достанутся казнам Наварры и Страны Басков.

С макроэкономикой всё гораздо сложнее.

Как следует из исследования 2024 года экономиста Марко Мелло из Абердинского университета, опубликованного в Oxford Bulletin of Economics and Statistics, победа на чемпионате мира увеличивает годовой темп роста ВВП страны-чемпиона как минимум на 0,48% в течение двух кварталов после финала, а затем эффект исчезает, хотя выборка чемпионов в таком исследовании неизбежно невелика.

По-видимому, основным двигателем здесь являются не траты на празднование, а экспорт: его рост оказывается на пять–шесть процентных пунктов выше, поскольку титул чемпиона мира работает как глобальная рекламная кампания для товаров и услуг страны.

Что говорит история о неожиданном бонусе победителей

Если перенести эту оценку на экономику Испании объёмом 1,69 трлн евро, прирост составит примерно 4 млрд евро, подсчитывает директор Freedom24 Iberia Педро Санта Крус. При этом он предупреждает: сам приз от ФИФА соответствует примерно объёму ВВП, производимому страной за четверть часа.

Впечатление от праздника внутри страны тоже обманчиво.

По данным платёжной платформы Square, на которые ссылается Санта Крус, число транзакций в барах и ресторанах во время матчей группового этапа с участием Испании выросло на 36%, а в Севилье скачок достигал 66%. Однако значительная часть этих расходов была просто перенесена из других категорий, а не представляла собой приток новых денег.

Ожидается, что празднования по случаю победы дадут похожий эффект: на улицы Мадрида, чтобы приветствовать триумфаторов, могут выйти более миллиона человек.

Прошлый опыт самой Испании служит самым наглядным предостережением против чрезмерных ожиданий.

Триумф 2010 года пришёлся на период, когда безработица держалась около 20%, а экономика стремительно шла к масштабной банковской программе спасения, и сам по себе кубок не изменил ни одной из этих реалий.

Исследование Мелло также не выявляет заметного долгосрочного эффекта для темпов роста в странах-организаторах.