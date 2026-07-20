Вашингтон рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана, однако в американском военном руководстве опасаются, что имеющихся сил и запасов вооружений может оказаться недостаточно. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Конфликт между США и Ираном продолжает стремительно обостряться. По информации The Washington Post, Белый дом обсуждает дальнейшее расширение военной кампании после серии взаимных ударов, которые продолжаются уже более недели.

Одновременно источники издания утверждают, что Пентагон наращивает присутствие авиации на Ближнем Востоке. Однако внутри американской администрации звучат предупреждения: запасы средств противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов сокращаются, а переброска дополнительных сил осложняется техническими и логистическими проблемами.

«США готовятся к расширению войны», — заявил один из чиновников на условиях анонимности. При этом он признал, что ресурсов для длительного ведения боевых действий может не хватить.

По данным Центрального командования США, за последние дни в результате атак погибли несколько американских военнослужащих. Еще один солдат погиб в Ираке во время операции по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов после уничтожения иранского беспилотника.

Военные эксперты также сомневаются в готовности США к возможной наземной операции против Ирана. По их мнению, американские войска могут оказаться уязвимыми перед ударами иранских ракет и беспилотников, особенно в районе Ормузского пролива.

Тем временем стороны продолжают обмениваться ударами. CENTCOM сообщил об атаках на объекты береговой обороны, склады ракет, беспилотников и инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции. В свою очередь Тегеран заявил, что под американский удар попали и объекты гражданской инфраструктуры, включая строящуюся атомную электростанцию.

Напряженность сохраняется и в соседних странах. Иран сообщил об ударах по американским объектам в Кувейте, Иордания заявила о перехвате нескольких ракет, а в районе Ормузского пролива продолжаются инциденты с гражданскими судами.

Несмотря на активные боевые действия, официальные представители администрации Дональда Трампа воздерживаются от подробных комментариев. Министр энергетики США Крис Райт лишь заявил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока Иран не утратит возможность, по его словам, «терроризировать мир».

Хотя Вашингтон демонстрирует готовность усилить давление на Тегеран, публикация The Washington Post показывает, что внутри американского руководства существуют серьезные опасения относительно возможностей армии вести затяжной конфликт. Окончательное решение о дальнейшей эскалации, как отмечает издание, будет зависеть не только от политических целей, но и от реальных военных возможностей США.