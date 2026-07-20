Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Такого в истории США еще не было: семья вице-президента стала больше 0 78

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семья Джей Ди Вэнса.
ФОТО: Getty images

В семье вице-президента США Джей Ди Вэнса произошло пополнение. Его супруга Уша Вэнс родила сына, став первой второй леди в современной истории страны, у которой ребенок появился на свет во время пребывания мужа на посту вице-президента.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка в семье. У супругов родился сын, которого назвали Алек Нил Вэнс, передает Huffpost.

«Уша и малыш чувствуют себя хорошо, а наши дети невероятно рады появлению младшего брата», — написал Вэнс в социальной сети X.

vens-baby.jpg

Для американской политики это событие стало историческим. Уша Вэнс стала первой второй леди в современной истории США, родившей ребенка в период, когда ее супруг занимает пост действующего вице-президента.

Теперь в семье Вэнсов четверо детей. Старшему сыну Юэну девять лет, Вивеку — шесть, дочери Мирабель — четыре года.

В недавно вышедшей книге «Причастие» Джей Ди Вэнс рассказал, что долгое время супруги не планировали снова становиться родителями. По его словам, Уша считала, что троих детей вполне достаточно, особенно после того, как семья оказалась в центре внимания из-за его политической карьеры.

Однако, как пишет вице-президент, ее решение изменилось после трагических событий прошлого года. В сентябре супруги сопровождали вдову общественного деятеля Чарли Кирка во время перевозки его тела для похорон.

«Годами я просил Ушу родить еще одного ребенка, и годами она отвечала, что троих достаточно. Но после похорон моего друга что-то изменилось, и вскоре она забеременела нашим четвертым ребенком. Одну жизнь у нас отняли, но другая была нам подарена», — написал Вэнс.

Рождение сына стало важным событием не только для семьи Джей Ди Вэнса, но и для американской политической истории. На фоне напряженного политического календаря новость о пополнении в семье вице-президента получила широкий общественный резонанс.

×
Читайте нас также:
#США #история #личности #семья #дети #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ежики под угрозой
Изображение к статье: санкции
Изображение к статье: Главком Сырский
Изображение к статье: Внезапное нападение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно хранить брокколи: советы по науке
Еда и рецепты
Изображение к статье: Секретный способ засолки сала: делаем так
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что делать, если огурцы растут «крючками» или желтеют на стадии завязей
Дом и сад
Изображение к статье: Два способа ускорить созревание томатов
Дом и сад
Изображение к статье: Ормузский пролив.
В мире
Изображение к статье: 5 вещей в доме мужчины, которые могут свидетельствовать о его готовности к отношениям
Люблю!
Изображение к статье: Как правильно хранить брокколи: советы по науке
Еда и рецепты
Изображение к статье: Секретный способ засолки сала: делаем так
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что делать, если огурцы растут «крючками» или желтеют на стадии завязей
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео