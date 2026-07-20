В семье вице-президента США Джей Ди Вэнса произошло пополнение. Его супруга Уша Вэнс родила сына, став первой второй леди в современной истории страны, у которой ребенок появился на свет во время пребывания мужа на посту вице-президента.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка в семье. У супругов родился сын, которого назвали Алек Нил Вэнс, передает Huffpost.

«Уша и малыш чувствуют себя хорошо, а наши дети невероятно рады появлению младшего брата», — написал Вэнс в социальной сети X.

Для американской политики это событие стало историческим. Уша Вэнс стала первой второй леди в современной истории США, родившей ребенка в период, когда ее супруг занимает пост действующего вице-президента.

Теперь в семье Вэнсов четверо детей. Старшему сыну Юэну девять лет, Вивеку — шесть, дочери Мирабель — четыре года.

В недавно вышедшей книге «Причастие» Джей Ди Вэнс рассказал, что долгое время супруги не планировали снова становиться родителями. По его словам, Уша считала, что троих детей вполне достаточно, особенно после того, как семья оказалась в центре внимания из-за его политической карьеры.

Однако, как пишет вице-президент, ее решение изменилось после трагических событий прошлого года. В сентябре супруги сопровождали вдову общественного деятеля Чарли Кирка во время перевозки его тела для похорон.

«Годами я просил Ушу родить еще одного ребенка, и годами она отвечала, что троих достаточно. Но после похорон моего друга что-то изменилось, и вскоре она забеременела нашим четвертым ребенком. Одну жизнь у нас отняли, но другая была нам подарена», — написал Вэнс.

Рождение сына стало важным событием не только для семьи Джей Ди Вэнса, но и для американской политической истории. На фоне напряженного политического календаря новость о пополнении в семье вице-президента получила широкий общественный резонанс.