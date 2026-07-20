В Запорожье число погибших в результате российского авиаудара увеличилось до трех человек. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного жилого дома тело 11-летней девочки, еще почти 50 человек получили ранения.

О новых данных сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Первоначально власти сообщали о гибели двух женщин 71 и 72 лет, однако позднее во время поисково-спасательных работ была найдена погибшая девочка.

По информации областной администрации, в результате удара погибли три человека, еще 47 получили ранения.

Российские войска нанесли удар по городу управляемыми авиабомбами. В результате атаки были разрушены два этажа пятиэтажного жилого дома. Также повреждения получили расположенный рядом девятиэтажный дом — выбиты окна и повреждены балконы.

Поисково-спасательные работы продолжались после удара, поэтому число погибших увеличилось уже после первоначальных сообщений. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Одновременно областные власти сообщили, что за минувшие сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области.

По данным администрации региона, поступило около 300 сообщений о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных построек.

Ликвидация последствий удара продолжается, а власти продолжают уточнять информацию о пострадавших и масштабах разрушений.