Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал энергетическую политику Великобритании после прихода к власти лидера Лейбористской партии Энди Бернэма, который должен официально вступить в должность премьер-министра 20 июля.

Трамп призвал Британию возобновить добычу нефти в Северном море

В своем заявлении Трамп назвал Великобританию "бедной страной-катастрофой" и призвал новое правительство начать масштабную разработку нефтяных месторождений Северного моря.

По словам американского президента, полное освоение этих месторождений могло бы превратить Великобританию "в одну из самых богатых стран мира". Он также заявил, что запасы нефти в регионе рассчитаны на сотни лет, а значительная их часть пока остается неразведанной.

Кроме того, Трамп подверг критике закупки Великобританией нефти у Норвегии, назвав такую политику "нелепой".

Отдельно президент США выступил против ветряных электростанций возле шотландского города Абердин. По его мнению, ветряные турбины портят внешний вид региона, и власти могли бы демонтировать их.

"У Великобритании огромный потенциал, но все начинается с открытия добычи нефти в Северном море. Мы любим тебя, Шотландия", написал Трамп.

Последняя фраза вызвала внимание наблюдателей, поскольку ее расценили как возможный намек на усиливающиеся дискуссии о независимости Шотландии.