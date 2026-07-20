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В нескольких десятках километров от Кремля вспыхнул крупный пожар после атаки беспилотников 0 1579

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на промышленном объекте
ФОТО: twitter

В ночь на понедельник Московская область вновь подверглась атаке беспилотников. По сообщениям российских источников, удары пришлись по нефтебазе и логистическому объекту в Подольске, где после этого возникли крупные пожары.

В ночь на понедельник украинские беспилотники вновь атаковали Московскую область. По информации ряда российских Telegram-каналов, одной из целей стала нефтебаза в Подольске, расположенном примерно в 40 километрах к югу от Кремля. Об этом сообщает tv3.lv со ссылкой на Kyiv Independent.

В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых виден густой столб черного дыма, поднимающийся над городом.

Также сообщается о пожаре на складе, принадлежащем российскому интернет-ретейлеру Wildberries.

Официальной информации о масштабах повреждений пока нет.

На фоне сообщений об атаке мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении столичного региона было запущено более 400 украинских беспилотников. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили 85 из них.

Местные жители публиковали видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлены беспилотники, пролетающие над Московской областью.

Украинские власти на момент публикации не комментировали сообщения о ночной атаке.

В последние месяцы Украина регулярно наносит удары беспилотниками по объектам на территории России, в том числе по военной, промышленной и энергетической инфраструктуре. Ранее беспилотники уже неоднократно достигали Москвы и других регионов, находящихся далеко от линии фронта.

В ответ российские власти продолжают усиливать систему противовоздушной обороны столицы. В частности, на крышах некоторых гражданских зданий Москвы были размещены новые зенитные комплексы «Панцирь-СМД-Э», предназначенные для защиты города от атак с воздуха.

Масштаб последствий нынешнего удара и возможные повреждения инфраструктуры продолжают уточняться.

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#пожар #Украина #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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