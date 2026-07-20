В России готовятся изменить правила регистрации автомобилей, находящихся в международном розыске. Власти называют инициативу защитой добросовестных покупателей, однако критики предупреждают, что она может облегчить легализацию машин с сомнительным происхождением.

В России готовятся изменить правила регистрации автомобилей, находящихся в международном розыске. Власти называют инициативу защитой добросовестных покупателей, однако критики предупреждают, что она может облегчить легализацию машин с сомнительным происхождением.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает особый порядок регистрации автомобилей, объявленных в международный розыск. Документ уже размещен в системе обеспечения законодательной деятельности и в случае принятия существенно изменит действующие правила.

Сейчас российское законодательство полностью запрещает любые регистрационные действия с транспортными средствами, находящимися в международных базах розыска, в том числе Интерпола. Однако новый законопроект предлагает предоставить МВД право самостоятельно определять порядок регистрации таких автомобилей и принимать решения об их эксплуатации на территории России.

Что объясняют российские власти

В МВД заявляют, что изменения необходимы для защиты добросовестных приобретателей автомобилей. По версии ведомства, после начала полномасштабной войны против Украины правоохранительные органы ряда западных государств перестали отвечать на запросы российских властей о подтверждении обстоятельств объявления автомобилей в международный розыск. В результате, как утверждают в министерстве, полиция не может установить все обстоятельства дела, а владельцы таких машин оказываются в правовой неопределенности и зачастую не могут защитить свои права даже через суд.

Почему законопроект вызывает вопросы

Несмотря на официальные объяснения, инициатива уже вызвала серьезные вопросы.

Критики отмечают, что фактически речь идет о возможности регистрации автомобилей, которые продолжают числиться в международном розыске. При отсутствии сотрудничества с зарубежными правоохранительными органами российские власти смогут самостоятельно принимать решения о регистрации таких транспортных средств, даже если подтвердить законность их происхождения невозможно.

Дополнительные вопросы вызывает информация, ранее опубликованная российскими СМИ. Так, газета "Известия" сообщала о существовании схем легализации автомобилей, угнанных в европейских странах. По этим данным, машины могут ввозиться через оккупированные Россией территории Украины, где применяются упрощенные процедуры регистрации. После оформления на подставных лиц автомобили перегоняются в другие российские регионы и переоформляются на новых владельцев, что позволяет создать для них формально "чистую" историю в российских базах данных.