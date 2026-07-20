Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Венгрия может получить необычного президента. Кого предложил премьер? 0 387

В мире
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юдит Полгар.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен предложить пост президента страны знаменитой шахматистке Юдит Полгар. Если она согласится, парламент с большим преимуществом сторонников главы правительства сможет утвердить ее кандидатуру.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выдвинет на пост президента страны легендарную шахматистку Юдит Полгар. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что уже в понедельник проведет с ней встречу и предложит занять высший государственный пост до принятия новой конституции, передает NOS.

По словам главы правительства, Венгрии сегодня необходим президент, который сможет объединить общество.

«Нашей стране нужны единство, мир и президент, которым будет гордиться каждый венгр», — написал Мадьяр. Он подчеркнул, что Полгар на протяжении десятилетий является символом таланта, целеустремленности и национальной гордости.

Если шахматистка примет предложение, ее кандидатуру предстоит утвердить парламенту. Это, как ожидается, не станет проблемой, поскольку партия премьер-министра Tisza располагает конституционным большинством.

49-летняя Юдит Полгар считается сильнейшей шахматисткой в истории. В 15 лет она стала самым молодым гроссмейстером мира, а затем на протяжении 26 лет неизменно занимала первое место в мировом рейтинге среди женщин. Завершив профессиональную карьеру более десяти лет назад, Полгар продолжила активно развивать шахматы, однако в политике прежде никогда не работала.

Необходимость назначения нового президента возникла после того, как в субботу в отставку ушел Тамаш Шуйок. Незадолго до этого он подписал поправки к Конституции, которые досрочно прекратили его полномочия.

Шуйок считался союзником бывшего премьер-министра Виктора Орбана. После победы Петера Мадьяра на выборах он первоначально отказывался покидать пост, однако впоследствии ушел в отставку, чтобы избежать процедуры импичмента.

Если Юдит Полгар согласится принять предложение премьера и ее кандидатуру утвердит парламент, Венгрия получит президента, который впервые придет в большую политику из мира профессиональных шахмат. Такое назначение может стать одним из самых необычных кадровых решений в современной истории страны.

×
Читайте нас также:
#президент #шахматы #спорт #конституция #парламент #политика #Венгрия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Война США и Ирана
Изображение к статье: Очередь грузовиков
Изображение к статье: Копенгаген
Изображение к статье: Пожар на промышленном объекте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Скелет тираннозавра ушел с молотка за рекордные 50 миллионов долларов
Культура &
Изображение к статье: Чаевые.
Люблю!
Изображение к статье: Солдат армии США
В мире
1
Изображение к статье: работники кебабной
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач осматривает кожу пациента.
Наша Латвия
Изображение к статье: Билет на самолет
В мире
Изображение к статье: Скелет тираннозавра ушел с молотка за рекордные 50 миллионов долларов
Культура &
Изображение к статье: Чаевые.
Люблю!
Изображение к статье: Солдат армии США
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео