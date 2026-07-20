Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен предложить пост президента страны знаменитой шахматистке Юдит Полгар. Если она согласится, парламент с большим преимуществом сторонников главы правительства сможет утвердить ее кандидатуру.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выдвинет на пост президента страны легендарную шахматистку Юдит Полгар. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что уже в понедельник проведет с ней встречу и предложит занять высший государственный пост до принятия новой конституции, передает NOS.

По словам главы правительства, Венгрии сегодня необходим президент, который сможет объединить общество.

«Нашей стране нужны единство, мир и президент, которым будет гордиться каждый венгр», — написал Мадьяр. Он подчеркнул, что Полгар на протяжении десятилетий является символом таланта, целеустремленности и национальной гордости.

Если шахматистка примет предложение, ее кандидатуру предстоит утвердить парламенту. Это, как ожидается, не станет проблемой, поскольку партия премьер-министра Tisza располагает конституционным большинством.

49-летняя Юдит Полгар считается сильнейшей шахматисткой в истории. В 15 лет она стала самым молодым гроссмейстером мира, а затем на протяжении 26 лет неизменно занимала первое место в мировом рейтинге среди женщин. Завершив профессиональную карьеру более десяти лет назад, Полгар продолжила активно развивать шахматы, однако в политике прежде никогда не работала.

Необходимость назначения нового президента возникла после того, как в субботу в отставку ушел Тамаш Шуйок. Незадолго до этого он подписал поправки к Конституции, которые досрочно прекратили его полномочия.

Шуйок считался союзником бывшего премьер-министра Виктора Орбана. После победы Петера Мадьяра на выборах он первоначально отказывался покидать пост, однако впоследствии ушел в отставку, чтобы избежать процедуры импичмента.

Если Юдит Полгар согласится принять предложение премьера и ее кандидатуру утвердит парламент, Венгрия получит президента, который впервые придет в большую политику из мира профессиональных шахмат. Такое назначение может стать одним из самых необычных кадровых решений в современной истории страны.